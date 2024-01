Kerchak revient avec un nouveau single 2006. Après une année 2023 bien remplie, avec une apparition sur No Leche avec Gazo, Leto et Favé, un feat avec Alonzo sur Salement, une session couleurs sur Roule Un Autre, et de nombreux autres singles, Kerchak démarre l’année 2024 en beauté.

2006 est un single très énergique qui nous rappelle la capacité de Kerchak à faire bouger les têtes et à enflammer le monde, tout en restant technique et précis.

Chaque semaine, Sony nous raconte une petite histoire du rap français :

Je voulais juste vous souhaiter à tous une bonne année, surtout une bonne santé ! De nos jours, les gens de la street ne s’embêtent plus à écrire des mots perso à leurs amis, collègues et famille, ils se contentent d’un copier-coller d’un même message qu’ils transfèrent à tout le binks… Et pourtant, ça n’a pas toujours été le cas.

Je me souviens encore en 2006 lorsque je débarquais dans le rinté pour la 1ère fois. C’était le 1er janvier, et tout le monde était dans la rue pour se souhaiter une année différente de la routine du tieks… KERCHAK était dans le Hood, à barauder avec la nouvelle génération du bloc. Le trafic était géré par LARRY, mais il était difficile de faire du biz…

Une ombre planait sur la cité, un certain Batman, qui tentait d’arrêter nos go-fast et autres transacs ! Alors, même si nous étions déterminé comme jamais et que l’on voulait tous devenir le boss de la zone, tous redoutaient (et CLYY en 1ère ligne) que le justicier masqué se mêle de nos affaires.

Puis s’en est suivi de nombreuses années de charbon, de réussite, de galère, certains sont partis, d’autres ont débarqué, certains ont disparu… Puis le COVID qui a paralysé le terter tout entier… Alors, après tout ce que nous avons vécu, je tiens à vous remercier d’avoir toujours été en bas du bat et vous souhaite une bonne année 2024 ! Vous êtes la meilleure équipe que l’on puisse avoir.