Logan Paul fait gagner 1,3 million de dollars à Drake

Drake n’est plus le chat noir des sportifs et devient même le roi des paris désormais, il a encore empoché une grosse somme avec son dernier pari sur le combat entre Logan Paul et Dillon Danis grâce à la victoire du premier nommé la nuit dernière.

La malédiction de Drake terminée ? Le rappeur gagne gros après le combat Logan Paul vs Dillon Danis. Drizzy a la réputation de parier plus souvent sur le ‘mauvais cheval’ que sur le bon, mais depuis quelque temps la tendance s’inverse pour lui.

L’artiste canadien a misé 850 000 dollars sur Logan Paul pour battre Dillon Danis samedi dernier à l’AO Arena de Manchester. Il est reparti avec 1,3 million de dollars lorsque sa prédiction s’est révélée vraie, prouvant ainsi que ceux qu’il soutient ne sont pas maudits, il empoche ainsi un gain de 450 000 dollars.

Drake, 36 ans, a une réputation peu flatteuse de parier fréquemment sur le perdant, mais il a clairement expliqué pourquoi cette fois-ci était différente. Danis s’en est pris à la fiancée de Paul, Nina Agdal, sur les réseaux sociaux pendant des mois avant le combat, et le rappeur savait que ce n’était pas une bonne idée. Paul, 28 ans, a dominé l’ensemble du combat, qui s’est terminé par une disqualification de Danis lorsqu’il a tenté d’étrangler son adversaire, déclenchant ainsi une brève bagarre sur le ring.

Danis, 30 ans, n’a jamais pris le combat au sérieux et le faisait toujours pour la notoriété, comme en témoigne sa réaction au pari de Drake contre lui. Pour Drake, c’est un nouveau pari réussi après avoir déjà touché un joli pactole avec la victoire de Gervonta Davis contre Ryan Garcia, bien qu’il ait perdu sa mise sur Israel Adesanya battu par Sean Strickland en MMA.