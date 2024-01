TPMP : Afida Turner explique son soutien à Depardieu et chute brusquement

Après s’être attiré les foudres de Booba pour avoir signé la tribune en soutien à Gérard Depardieu et lui avoir répondu de manière virulente, Afida Turner était l’invitée de Cyril Hanouna à TPMP ce lundi soir pour s’expliquer, avant de se faire une petite frayeur en chutant en direct sur le plateau télévisé.

Petite frayeur en direct : Afida Turner glisse et tombe par terre !

Cyril Hanouna a décidé de donner la parole à Afida Turner sur les critiques à son égard concernant sa position sur le scandale des accusations de viol et de harcèlement sexuel de Gérard Depardieu. Elle a justifié sa décision en déclarant avoir grandi avec l’acteur et qu’il est un exemple pour les personnes comme elle. “On a tous grandi avec Les Valseuses. C’est un exemple pour nous pour tout ce qui est art dramatique ou cinéma”, explique la chanteuse de 47 ans en précisant s’exprimer en tant que fan, “Je trouvais ça injuste qu’un mec qui a donné plus de 60 ans au 7ème art soit effacé, qu’on lui enlève la Légion d’honneur”.

Elle a ensuite déploré le lynchage médiatique contre Depardieu et attend le jugement de l’affaire, “Moi, je défends, c’est un citoyen, qu’on laisse faire la justice. Moi-même, j’ai été victime d’injustice”. Afida Turner a aussi réagi sur la séquence de Complément d’enquête ayant choqué le public, lorsque l’acteur français commente de façon très déplacée des jeunes filles pendant une séance d’équitation. Pour encore prendre sa défense, elle a prétexté qu’il avait peut-être trop bu, “Il aime bien le vin et peut faire des blagues sur le cul. Moi aussi, j’en fais toute la journée”. Booba n’a pas manqué de réagir à cette déclaration avec le message suivant : “Afida Turner, mais ferme laaaaaaà!!! ‘J’ai grandi avec Gérard’ j’ai envie de casser mon téléphone” alors qui avait révélé il y a quelques semaines qu’elle aurait essayé de coucher avec lui.

C’est pourtant toute autre scène du passage de Afida Turner à TPMP hier soir qui a fait le buzz : sa chute. À son arrivée sur le plateau, avant de parler de Depardieu, elle a soudainement glissé avec ses talons aiguilles avant de chuter. Gillez Verdez a tenté de la rattraper en vain, devant un Hanouna hilare. Une sacrée glissade qui lui a causé une petite frayeur au moment de tomber, mais heureusement sans gravité. Elle a pu se relever sans s’être blessée.

.@AfidaTurner mais ferme laaaaaaà!!! “J’ai grandi avec Gérard” j’ai envie d’casser mon téléphone 🤣🤣🤣🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/TJf20ZDa8o — Booba (@booba) January 9, 2024