Maeva Ghennam indignée par sa chirurgie et évoque le pire

Après s’être blessée au visage suite à une chute dans l’escalier, et que Booba a décidé de lui laisser un peu de répit, Maeva Ghennam s’est exprimée sur la chirurgie esthétique pour déplorer le fait d’avoir eu recours à des injections au visage.

Maeva Ghennam ressemble à Bogdanoff !

Devenue l’une des personnalités de la télé-réalité en France la plus populaire avec son rôle d’influenceuse, avec ses 3,3 millions d’abonnés sur Instagram et ses 3,6 millions de fans sur TikTok, Maeva Ghennam fait souvent polémique avec ses vidéos sur les réseaux, avec des propos parfois sujets à la controverse. En ce moment, elle se retrouve en conflit avec Booba et surtout avec Magali Berdah, son ancienne agente. Les deux femmes ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois par l’intermédiaire de l’agence Shauna Events, avant de mettre fin à cette collaboration, tout comme à leur amitié, suite aux révélations de Booba concernant les actes frauduleux des influenceurs. Maeva Ghennam réclame même une importante somme d’argent à son ancienne amie et a déposé une plainte pour résoudre devant la justice leur différend.

Suite à sa vidéo sur cette embrouille financière avec Magali Berdah, c’est pour une autre raison que Maeva Ghennam a pris la parole. Elle a confié avoir des regrets sur sa chirurgie du visage. Même si elle a modifié l’apparence de nombreuses parties de son corps pour afficher une véritable transformation physique ces dernières années, au point d’être méconnaissable depuis l’époque de sa participation au programme Les Marseillais, l’influenceuse, souvent critiquée à ce sujet par les internautes, a évoqué sa grande déception. “Je ressemble à Bogdanoff. Ne faites pas de chirurgie s’il vous plaît les filles“, s’indigne Maeva Ghennam pour mettre en garde le public sur les injections dans le visage qui font gonfler le visage. Elle a d’ailleurs retiré par étape celles effectuées dans les lèvres il y a quelque temps.

“Regardez ma tête il y a quatre ans. J’ai pu tout enlever. Regardez mon menton, mes lèvres et ma jawline, trois tonnes d’injections. Le pire, c’est que je me trouvais belle“, ajoute-t-elle en commentaire d’une photo de son visage.