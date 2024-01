Non, Kanye West n’a pas retiré ses dents pour une prothèse en titane à 850 000 $

Une étonnante information est devenue virale sur les réseaux sociaux ce mercredi selon laquelle Kanye West aurait fait retirer toutes ses dents afin de les remplacer par des prothèses dentaires en titane d’une valeur de 850 000 dollars. Repris dans plusieurs médias, le dentiste du rappeur américain a réagi à cette rumeur pour la démentir.

“Kanye West a fait retirer toutes ses dents et les a remplacées par des prothèses en titane de 850 000 $ « plus chères que les diamants » – alors que le rappeur se compare au méchant de James Bond, Jaws” a titré le Daily Mail dans un article publié ce 17 janvier 2024, suite à la publication d’une story Instagram de Kanye West tout sourire avec sa nouvelle dentition. Dans une autre publication sur le réseau, il s’amuse à se comparer au personnage fictif de Requin (Jaws en anglais) de la saga James Bond, présent dans les films “L’Espion qui m’aimait” et “Moonraker”. Ce méchant emblématique était incarné par l’acteur Richard Kiel.

Le Daily Mail présente des photos exclusives des prothèses réalisées spécialement pour Ye, au montant astronomique de 850 000 dollars. Le dentiste Dr Thomas Connelly à Beverly Hills a réalisé cette mise en place dentaire à la demande du rappeur. “Travailler avec ‘Ye a été un plaisir à chaque étape du processus. Sa vision pour la conception d’une œuvre d’art unique transcende la progression dentaire. L’union de sa vision avec la science dentaire a créé un nouveau look épique” a-t-il confié dans propos recueillis par le magazine.

Dans la suite de l’article, le Daily Mail affirme que Kanye West a fait retirer toutes ses dents pour installer cette surprenante dentition et évoque ses propos en 2010 lorsqu’il avait expliqué avoir remplacé toute la rangée de dents inférieure. Cependant, face au buzz de cette nouvelle, le docteur Connelly a tenu à démentir l’information.

Dans une discussion sur Reddit, des messages du dentiste ayant pratiqué l’opération attestent que Kanye West a encore toutes ses dents, à l’inverse de l’affirmation qui circule sur les réseaux, le média Complex l’a ensuite confirmé à son tour. C’est un “grillz” que Ye s’est fait mettre en place, un bijou pour recouvrir les dents, auquel les rappeurs sont adeptes depuis les années 80. “On ne lui a pas enlevé les dents… Il a toujours une dentition complète. En bonne santé et heureux” s’est exprimé le dentiste de l’ex-mari de Kim Kardashian.

No, Kanye DID NOT get his teeth removed to install titanium grill.

Dentist Thomas Connelly, who worked with Ye on the procedure, confirmed to Complex that the artist’s teeth are all still there.

"He did not have his teeth removed… He still has a full dentition. Healthy and…

