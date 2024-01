Nicki Minaj et Megan Thee Stallion se chauffent

C’est la guerre entre les deux rappeuses américaines. Megan Thee Stallion a attaqué Nicki Minaj avec le diss-track “Hiss”, et cette dernière vient de répliquer pour clasher sa rivale à son tour.

Dans son nouveau titre, Megan Thee Stallion lance : “Ces femmes ne sont pas en colère contre Megan, ces femmes sont en colère contre la loi de Megan. Je ne sais pas vraiment quel est le problème, mais je vous garantis que vous ne voulez pas que je commence.”. Elle y tacle également le compagnon de Nicki Minaj, Kenneth Petty.

La réaction de Nicki Minaj n’a pas tardé. Elle a annoncé qu’elle allait répondre en musique à la rappeuse de 28 ans originaire de San Antonio. Dans un premier extrait de ce single, elle lâche : “La méchante fait 1,80 m, je l’appelle Big Foot. Elle est tombée, j’ai dit lève-toi sur ton bon pied.”.

Dans une live, Nicki Minaj a ajouté : “Tu as 3 Grammys et tu dois apprendre à rapper sur le rythme et à être à l’aise dans la musique. La plupart du temps, il s’agit d’un long tweet, alors je m’en fiche si vous n’avez pas lu tout le texte. […] si tes 5-10 dernières sorties ont fait un flop… si les chèques sur Internet ne sont pas compensés dans la vraie vie. Si tous les blogs et tweets rémunérés = album flop après flop après flop.”.

Nicki Minaj a ensuite prévenu : “Après avoir sorti le son, si cette petite p*te se permet de mal parler, je vide le chargeur sur elle.”.

Dans son titre “Bigfoot”, elle rappe : “T’es quel genre de personne à baiser le mec de ta mère alors qu’elle est morte ? Et puis, tu te fais tirer dessus sans cicatrice ? S*lope, tu ferais mieux de favoriser le dialogue. Avant que je passe un coup de fil et que j’achète ton catalogue.”.

