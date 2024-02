Travis Scott : la proposition très osée une d’une fan sur scène

La notoriété d’un rappeur peut réserver de sacrées surprises sur scène, comme a pu le constater Travis Scott lors d’un de ses concerts où une fan lui a fait une demande totalement improbable.

Au mois de juillet dernier, Travis Scott a fait son retour dans les bacs avec l’album “UTOPIA”, un projet de 19 titres avec de nombreux invités tels que Drake, Playboi Carti, Beyoncé, 21 Savage, The Weeknd, Swae Lee, Young Thug, Kid Cudi, Bad Bunny, Future et SZA. Lors de la parution de cet opus, l’ex de Kylie Jenner avait programmé un concert exceptionnel devant les pyramides, qu’il n’a finalement pas pu assurer. Le rappeur américain a ensuite enchaîné avec une tournée pour retrouver son public sur scène et interpréter en live ses classiques ainsi que les extraits de ce projet.

Une fan offre sa virginité à Travis Scott en plein show !

Lors de cette tournée, Travis Scott a notamment invité Kanye West sur scène pour un concert à Rome. Le public lui réserve parfois des surprises. Dernièrement, de passage à Miami, une jeune femme a fait une demande déroutante à son idole. Alors que Drake collectionne les soutiens-gorge reçus sur scène, une fan de Travis est allée encore plus loin avec une offre indécente. Présente dans le public, cette dernière a proposé sa virginité au rappeur : “Travis, je peux te donner ma virginité ?”, hurle-t-elle depuis le premier rang devant la scène. Gêné par cette offre, l’artiste préfère en rigoler sans répondre.