Kanye West poste une mystérieuse vidéo de Bianca Censori dans une tenue transparente

Kanye West a encore publié des images intrigantes de sa femme Bianca Censori. Dans une vidéo publiée dans la story de son compte Instagram, le rappeur américain montre sa compagne vêtue d’une combinaison transparente entourée de clones, sans donner plus d’indications sur le contexte de cette séquence.

Accusé par de nombreuses rumeurs de dégrader l’image de sa femme, d’avoir une emprise sur elle et de nuire au bien-être de ses enfants, Kanye West a été récemment interrogé par une paparazzi dans la rue à ce sujet. Cela l’a passablement agacé : il a attrapé le smartphone de cette personne avant d’avoir une discussion animée avec elle pour finalement lui rendre son outil de travail. Dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram, Ye a de nouveau mis en scène Bianca Censori.

Kanye West a partagé avec ses abonnés Instagram une vidéo assez étrange de Bianca Censori vêtue d’une combinaison transparente marron, entourée de plusieurs clones, pour la promotion de Yeezy. Le tout est complété par une grande paire de bottes en fourrure. Dans la séquence, les clones qui entourent la femme de Ye reproduisent ses mouvements tandis qu’elle couvre ses yeux avec sa main, visiblement éblouie par la lumière.

Kanye West n’a donné aucune précision sur cette vidéo qui reste donc pour le moment mystérieuse. La seule indication est que cela pourrait être pour la promotion des créations Yeezy. La vidéo est à découvrir ici dans un article publié par le média The Sun.

