Usher a fait le show au Super Bowl avec une performance mémorable

Usher a impressionné avec sa prestation lors de la mi-temps du Super Bowl LVIII. Le chanteur est monté sur la scène principale dimanche 12 février, trois décennies après la sortie de son premier album éponyme en 1994. Fort de nombreux tubes à succès dans sa discographie, il a fait sensation avec l’interprétation de ses plus grands hits et de ses invités, comme Alicia Keys.

Lors du LVIII Super Bowl, les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco à l’Allegiant Stadium de Las Vegas sur le score de 25 à 22 après prolongation, cette victoire a fait le bonheur de Drake qui a empoché plus un peu plus d’un million de dollars en misant sur le gagnant de la rencontre. Usher a assuré le spectacle de la mi-temps avec brio, proposant un medley de ses plus grands titres. Il a notamment interprété “U Don’t Have To Call”, “Caught Up” et “Love in This Club”, accompagné de plusieurs invités qui ont mis le feu au stade. Parmi les artistes présents : Alicia Keys, H.E.R., Jermaine Dupri, Ludacris et Lil Jon.

Le chanteur originaire d’Atlanta a fait appel aux artistes avec lesquels il a collaboré sur ses plus grands succès. Lil Jon et Ludacris l’ont rejoint pour “Yeah!” en conclusion du concert. Alicia Keys a performé sur le single “My Boo” dans une étreinte électrique avec son compère. H.E.R. a repris les paroles du titre “Bad Girl”, et Will.i.am des Black Eyed Peas a également participé au spectacle avec “OMG”.

Usher a offert un show spectaculaire, entouré de danseurs et danseuses pour ses chorégraphies. Il a mis le R&B à l’honneur lors de cette soirée pour laquelle il n’a pas été rémunéré. En effet, les organisateurs du Super Bowl estiment ne pas avoir à payer les artistes présents, leur offrant en contrepartie une superbe visibilité.