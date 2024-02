Polska tacle Squeezie et sa compagne Chloë Gervais

Polska s’est immiscé dans l’affaire Chloë Gervais critiquée par les internautes. Elle a eu le soutien de Squeezie, mais l’influenceuse, chroniqueuse dans TPMP, s’est exprimée sur le sujet.

Squeezie est devenu le Youtubeur français le plus populaire avec plus de 18 millions d’abonnés sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Chacune de ses réalisations, comme avec le concept de son émission “Qui est l’imposteur“, dont chaque épisode explose le compteur des vues. Tout comme son compagnon, Chloë Gervais partage la même passion. Elle est créatrice de contenus, toutefois dans un genre totalement différent, dans le monde de la beauté et de la mode. Dernièrement, la jeune femme a fait parler d’elle pour son coup de gueule contre le tikokeur Abrège Frère. Ce dernier s’est fait bannir de l’application avant de finalement obtenir le droit de revenir sur le réseau social.

Polska recadre la petite amie de Squeezie !

Dans sa prise de parole sur cette affaire, Chloë Gervais déplore que Abrège Frère ait une tendance sexiste dans ses contenus. “À minima, tu t’en bats les coui**es à normaliser le fait de dire à des meufs qui font leur petit story time et leur tuto make-up de fermer leur bouche. À maxima, ça me dit que tu es un gros misogyne.”, a-t-elle commenté. Les propos de l’influenceuse ont lancé une vague de critiques à son encontre sur le web, et Squeezie est sorti du silence pour défendre sa compagne : “Mais ici, y’a 5% de types drôles et le reste, vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogynes, à déformer des propos, à répandre de la mer*e, et vous croyez encore qu’on en a quelque chose à foutre de vous.”. Polska a rebondi sur ce dossier pour livrer son avis.

“Évidemment qu’elle ne devrait pas se faire harceler, mais qu’elle arrête d’accuser de misogynie toute la terre, ça devient ridicule et ça décrédibilise le vrai combat.”, a réagi Polska contre Chloë Gervais suite à sa déclaration qui n’est pas passée inaperçue.