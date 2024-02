Booba tacle encore Mbappé avec Macron et Maes sur son Bercy incomplet

Booba sévit désormais sur le réseau social X, anciennement Twitter, et ne compte pas stopper ses attaques contre les personnes qu’il n’apprécie pas, comme Kylian Mbappé ou encore Maes.

Booba répond aux attaques de Maes pour le démolir

Depuis plusieurs mois, Maes avait programmé une performance sur la scène de l’Accor Arena pour interpréter devant son public les titres de son dernier album “Omerta” et retrouver en concert ses fans. Sauf que la justice française a émis un mandat d’arrêt à son encontre pour ne pas s’être présenté à son procès, ce qui a contraint le rappeur de Sevran à repousser la date de sa prestation au 19 décembre 2024.

Pour le moment, l’événement est loin d’afficher complet, car il y a des places disponibles dans toutes les catégories. Mais il reste encore plusieurs mois à l’artiste du 93 pour remplir la salle parisienne. Sauf que l’information n’a pas échappé à Booba, qui s’en est servi pour le piquer. La machine aux clashs est relancée, Encore banni d’Instagram, dont Demdem, la femme de Gims, pourrait être à l’origine de cette sanction, B2O ne laisse aucun répit aux personnalités qu’il n’aime pas.

En effet, c’est en réaction à la dernière vidéo de Maes, dans laquelle il critique SDM et Booba, que ce dernier a rebondi pour démontrer que son rival peine à remplir sa date à Bercy. Alors que le rappeur du 92i a également prévu de se produire à l’Accor Arena quelques mois plus tard, le 25 février 2025, il a réussi à quasiment vendre toutes les places. Il ne reste encore moins de 100 tickets en vente, et uniquement dans la catégorie 2.

“Tu vois Maes, c’est pour ça que ton Bercy ne se remplit pas“, décrit un commentaire ironique de la vidéo de Maes relayée par Booba, qui ajoute “Même le Zénith, y peut pas faire…“. Avant de poster une capture d’écran des places encore disponibles pour l’Accor Arena de SDM. B2O enchaîne ensuite avec une pique contre Kylian Mbappé, qu’il a décidé de cibler depuis quelques semaines. Dans son dernier album, il l’accuse d’être surcoté et lui conseille de rejoindre le Real Madrid.

C’est suite à l’invitation de Kylian Mbappé au Palais de l’Élysée de la part du président de la République Emmanuel Macron pour un dîner en compagnie de l’émir du Qatar que Booba a relancé les hostilités sans aucune pitié avec le message : “Kylian Mbappe, tu sais ce que c’est un Harki ?“.