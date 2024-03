Booba ridiculise le couple Dylan Thiry et Ayem Nour, “elle pue de la cha**e”

Le DUC ressuscite les dossiers ! Booba n’a pas hésité à commenter et à se moquer de la relation entre Dylan Thiry et Ayem Nour. Le couple n’a pas officialisé cette union, mais des images sont apparues sur les réseaux sociaux sur lesquelles ils apparaissent très proches à l’aéroport avant de prendre l’avion. La vidéo ne laisse place à aucun doute et le fondateur du 92i en a profité pour les ridiculiser.

Après son appel à l’aide il y a quelques mois suite à son blocage au Maroc avec son fils, causé par son ex-petit ami alors qu’elle voulait revenir en France, Ayem Nour s’est faite extrêmement discrète. Elle a pu rejoindre son pays de naissance en récupérant son passeport. Cette semaine, son nom a refait surface dans l’actualité car des personnes l’ont filmée en train de prendre l’avion accompagnée de Dylan Thiry. Le blogueur people Aqababe s’est empressé de relayer l’information pour révéler qu’ils sont en couple, avec des images des deux tourtereaux en train de s’embrasser pour confirmer son information. La réaction piquante de Booba n’a pas tardé à suivre.

Booba se moque de l’union entre Dylan Thiry et Ayem Nour !

À lire aussi : Booba ridiculise Dylan Thiry qui s’est fait démolir par Benjamin Samat

Ce n’est un secret pour personne, Booba déteste Dylan Thiry. Ce dernier fait partie des influenceurs que le rappeur français exilé à Miami combat sans relâche pour mettre fin à leurs agissements frauduleux. Ils se sont provoqués à plusieurs reprises sur les réseaux et l’influenceur a même défié le DUC pour le combattre dans l’octogone, ce que le chanteur a toujours refusé. Même si leur règlement de comptes n’a jamais eu lieu, les deux hommes continuent à s’attaquer sur le web, comme le prouve le dernier tweet de Booba. « Dylan Thiry. C’est une dinguerie, comment elle pue d’la ch…e ou pas ? J’en ai encore des cauchemars », s’étonne B2O suite à la découverte des images de l’influenceur avec Ayem Nour.

Booba a ensuite sorti de ses archives une ancienne photo de lui en compagnie d’Ayem Nour lors d’une soirée dans une discothèque, accompagnée du message d’avertissement : « Dylan Thiry frérot, fais demi-tour vite », avant de conclure avec deux autres tweets : une vidéo de Dylan Thiry dans laquelle il se confie sur les qualités souhaitées de sa femme en évoquant l’hygiène, puis le commentaire “Musc intime” avec des émojis “mort de rire”.

Je n’y croyais pas mais le spotted est là, Ayem Nour et Dylan Thiry en couple. Qui l’aurait parié ? pic.twitter.com/g3Tzy9j3VC — AQABABE (@AQABABE_) February 28, 2024