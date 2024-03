Kanye West reprend sa guerre contre Drake, “va te faire…”

De façon inattendue, Kanye West s’en est pris directement à Drake, sans mâcher ses mots contre le Canadien, et à Adidas dans sa dernière publication sur son compte Instagram. Le mari de Bianca Censori a copieusement insulté Drizzy et la marque aux trois bandes sur le réseau social.

Kanye West insulte méchamment Drake !

Pour fêter le succès de son album Vultures et en attendant le second volet de cet opus, Kanye West a célébré son succès en lançant des insultes à tout-va. Ye a pris l’habitude de s’attaquer à Drake lorsqu’il pète les plombs sur le web pour pousser des coups de gueule, et il ne semble pas souhaiter s’arrêter là. L’ex-compagnon de Kim Kardashian a commencé à cibler Adidas, comme il le fait souvent depuis la fin de leur collaboration : “C’est pour tous les gens qui ne se laisseront pas manipuler par le système et fk Adidas et tous ceux qui travaillent là-bas. Sachez simplement qu’ils ont essayé de me détruire et nous voilà avec la chanson n°1 au monde.”**, lance-t-il tout d’abord avant d’évoquer Drizzy.

Après avoir jubilé d’être numéro 1 avec le single “Carnival” (n°1 du Billboard Hot 100) extrait de l’album Vultures, Kanye West a dégommé sans aucune pitié Drake, l’accusant de lui avoir volé Lil Durk avant la parution de son opus. “Fk Drake pour m’avoir pris Lil Durk dès le début du rollout de “VULTURES”, je reviendrai vers vous si je pense à d’autres, mais va te faire foutre.”** Dans son message, Ye a toutefois tenu à soutenir d’autres rappeurs en les remerciant d’avoir travaillé sur son dernier projet, citant Rich the Kid, Ty Dolla Sign et Playboi Carti. Il a dédié aux trois rappeurs la réussite de leur collaboration, les qualifiant de personnes qui ne se laissent “pas manipuler par le système”. Il a également attaqué le journal Daily Mail, Gabby Karefa-Johnson et Hailey Bieber.

Avec cette déclaration, Kanye a présenté le nouveau visuel de “Carnival”. Il a ensuite modifié sa publication après quelques heures en supprimant ses précédents propos contre Drake et Adidas pour les remplacer par le commentaire “pas de légende”. Dans des stories, qu’il a ensuite effacées, Ye en a remis une couche contre Adidas, accusant la marque de l’avoir volé avec le message : “Quand j’étais là-bas, vous me voliez mes idées et les mettiez dans votre entreprise”, puis s’est agacé que son nom soit toujours utilisé par la firme allemande.