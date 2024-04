Kanye West se pavane encore avec Bianca Censori dans une tenue provocante

De sortie avec Kanye West, Bianca Censori fait encore sensation avec une tenue moulante et presque transparente. Le couple continue de faire la une des tabloïds avec les looks audacieux de la jeune femme qui font débat.

Cette fois-ci, Kanye West et Bianca Censori ont été aperçus se dirigeant vers le Cheesecake Factory de The Grove à Los Angeles. La compagne de Ye était un peu plus habillée que précédemment, portant un body blanc presque transparent, tandis que le rappeur arborait son style habituel, vêtu d’une veste noire, d’un large pantalon blanc ainsi que de lunettes de soleil foncées.

Les deux tourtereaux sont d’ailleurs devenus des réguliers du Cheesecake Factory. Ces dernières semaines, ils ont tous les deux été filmés et photographiés à plusieurs reprises en train de se rendre sur les lieux. À chaque apparition, Bianca Censori fait sensation avec sa tenue toujours provocante, et elle vient encore de le prouver une nouvelle fois.

Malgré les critiques, elle poursuit son comportement sans aucune pudeur en public et ne semble pas affectée par les remarques à son encontre.

Des récentes révélations d’experts ont d’ailleurs affirmé que ce comportement est une stratégie du couple afin de faire parler d’eux et d’assurer la promotion des projets de Kanye West en attirant l’attention sur eux. D’autres analystes estiment aussi que Ye pourrait tenter d’éclipser Kim Kardashian avec cette manière de provoquer de sa femme, ou encore de reproduire la façon de faire de son ex-compagne afin de mettre en place une tactique publicitaire.

Kanye West and his wife, Bianca Censori, took to the streets of LA and caused quite a stir 😁😁 pic.twitter.com/sOoNyVGE2J

— TK_Nala (@NalaThokozane) April 1, 2024