Bianca Censori va beaucoup trop loin avec sa dernière tenue osée transparente

Bianca Censori semble totalement nue sous une robe transparente aux côtés de Kanye West. La jeune femme ose toujours plus et choque les passants qu’elle croise dans la rue.

Les tenues risquées de Censori sont devenues une caractéristique régulière des sorties du couple ! Mais que se passe-t-il dans la tête de Kanye West et Bianca Censori lorsqu’ils choisissent les tenues qu’ils vont arborer lors de leurs sorties en public ? La question intrigue les internautes, qui sont outrés par les nouvelles images de Ye et sa compagne dans les rues de Los Angeles. Les visages des passants sont sans appel : ils sont interpellés par le look de l’architecte australienne qui passe à côté d’eux.

Bianca Censori a encore innové avec sa nouvelle tenue. Elle a, comme toujours, opté pour la provocation avec un style vraiment audacieux. Le week-end dernier déjà, Ye et son épouse ont attiré les regards sur eux avec l’accoutrement de la jeune femme. Cette fois-ci, c’est encore très original : elle porte une tenue qui ressemble à un rideau de douche en plastique en guise de robe, comme souvent transparente pour afficher son anatomie. Elle porte également des bottes rouges montantes. Difficile de faire moins discret, alors que le rappeur était, comme souvent, vêtu tout en noir.

Les apparitions de Bianca Censori frôlent toujours l’exhibition indécente. Mais en apparence, personne ne semble faire d’histoires lorsqu’elle sort, même si sa manière de s’afficher peut choquer les enfants et enfreint les lois relatives à la pudeur dans les lieux publics