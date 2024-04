Justin Bieber embrasse Jaden Smith et met le feu

Les images des retrouvailles de Justin Bieber et Jaden Smith font le buzz sur les réseaux sociaux ! Les deux stars se sont embrassées à Coachella dans une séquence devenue virale.

Une amitié indéfectible, les deux hommes se sont visiblement beaucoup manqués et s’apprécient énormément, comme en témoignent les images. Jaden Smith a fait la surprise à Justin Bieber en arrivant dans les coulisses d’une des scènes du festival, dans un espace VIP. Il l’a serré dans ses bras par-derrière, ravi de le voir. L’interprète du tube “Sorry” a réagi en embrassant son compère sur la joue avant d’entamer une discussion très animée avec d’autres personnes présentes à leurs côtés.

Une collaboration fructueuse, les liens entre Justin Bieber et Jaden Smith sont très forts. Ils se sont rencontrés en 2010 pour l’enregistrement de leur morceau en commun “Never Say Never“. Ce titre était extrait de la bande originale du film “Karaté Kid” avec le fils de Will Smith. Ils ont ensuite de nouveau collaboré en 2020 pour le projet “Cool Tape Volume 3”.

Justin Bieber et Jaden Smith plus proches que jamais !

Des réactions mitigées sur les réseaux sociaux ! La scène de cette rencontre entre les deux célébrités a enflammé les réseaux sociaux. Des milliers d’internautes ont commenté les images avec enthousiasme. “Justin Bieber et Jaden Smith amènent l’ambiance en coulisses à Coachella ! C’est génial de voir des amis se soutenir et profiter du festival ensemble. Rock on, les gars !” ont commenté certains. D’autres se sont montrés plus étonnés d’une telle proximité entre deux amis : “C’est comme ça que je salue mes potes”, “J’ai l’impression qu’ils auraient pu s’embrasser sans ce déhanché étrange” et “Tout n’a pas besoin d’être se*ualisé. Ces deux-là sont amis d’enfance. Ils sont juste très à l’aise ensemble”.

Lors de cet événement à Coachella, Justin Bieber a également assuré le show sur scène et a conquis les spectateurs avec son concert.