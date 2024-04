Mounir Moons défie Cédric Doumbé qui accepte un combat

Cela fait plus d’un an que Mounir Moons provoque régulièrement Cédric Doumbé, la star française du MMA, et vient enfin de répondre à ses requêtes en acceptant une confrontation pour une séance d’entraînement dans un sparring.

Mounir Moons et Cédric Doumbé prêts à se battre !

En début de l’année 2023, alors que Cédric Doumbé connaissait une notoriété grandissante, Mounir Moons a tenté d’interpeller le pratiquant de MMA à plusieurs reprises pour le défier et en découdre. “Je vais m’occuper de Cédric Doumbé.”, avait notamment déclaré l’influenceur pour susciter une réaction de l’ancien candidat de The Circle Game sur Netflix. The Best avait réagi à cette provocation mais en refusant d’y répondre favorablement, car son adversaire n’a pas le niveau et que cela est sans intérêt pour lui : “Mounir, il est fan de moi. Je vais pas lui répondre, ça m’aurait bien fait plaisir de faire un petit sparring et de le filmer. Juste pour le boire. Quel intérêt, ça ne sert à rien”.

Les hommes ont eu un nouvel échange avec cette fois-ci une issue bien différente ! Habitué à provoquer d’autres personnalités comme le rappeur Booba ou encore Conor McGregor lorsqu’il a failli le croiser à l’occasion d’un séjour dans la ville de Cannes pendant les vacances de l’Irlandais, Mounir Moons a relancé Doumbé pour le challenger en assurant qu’il va s’occuper de celui-ci, et The Best vient de donner suite à cette demande.

Cédric Doumbé est partant pour faire un sparring avec des gants de boxeur face à l’influenceur en filmant la séquence tout en l’équipant d’un casque pour qu’il soit bien protégé. “Je crois que je vais faire une vidéo avec lui, un sparring. En vrai, y a moyen, on fait une bonne petite vidéo. Sparring. Plein pot”, annonce The Best, puis précise : “On lui met un casque ou deux casques. Moi, pas de casques. Lui met des gants de MMA et moi des gants de boxe. Je crois que je vais faire ça. Je vais montrer à la France entière qui est Mounir Moons“.