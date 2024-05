Une bagarre éclate entre Travis Scott et Tyga à Cannes

Les ex de Kylie Jenner se battent au Festival de Cannes ! Ce 24 mai 2024, la soirée cannoise de Travis Scott a viré au cauchemar. Le rappeur américain, qui se produira en concert à Nice le 6 juillet prochain, a été impliqué dans une violente bagarre avec son homologue Tyga.

Alors qu’il se trouvait sur la Côte d’Azur dans le cadre du 77e Festival de Cannes, Travis Scott a croisé le chemin de Tyga lors d’une soirée, quelques jours après le concert de ce dernier dans une boîte cannoise. La rencontre entre les deux rappeurs, qui ont tous deux fréquenté Kylie Jenner par le passé, a dégénéré en une altercation. Une vidéo filmée par des témoins de la scène et diffusée sur les réseaux sociaux montre les deux artistes se battre pendant plusieurs secondes. Les images, bien que floues, laissent entrevoir la violence de l’affrontement. Les motivations exactes de cette rixe demeurent inconnues. Selon plusieurs médias américains, il s’agit bien de Travis Scott sur les images, face à Tyga et Alexander Edwards.

Pour l’heure, les circonstances exactes de cette bagarre restent floues. Les motivations des protagonistes et les détails de l’altercation demeurent inconnus. L’entourage des deux rappeurs n’a pas encore réagi à ces informations.

😳🤯 Travis Scott & Tyga allegedly got into a physical altercation in Cannes. 👨🏽‍🍳👁️🦇 pic.twitter.com/qruv3pMaKo

— D.A.K. (@dadeasskickz) May 24, 2024