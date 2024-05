50 Cent tacle Diddy, “Pourquoi rapper de telles horreurs ?”

50 Cent lance une attaque virulente contre Diddy et Rick Ross, les accusant d’actes répréhensibles !

Le rappeur 50 Cent a déclenché une nouvelle guerre des mots en s’en prenant à ses rivaux de longue date, Diddy et Rick Ross. Dans une publication incendiaire, Fifty les accuse d’actes extrêmement graves, allant jusqu’à évoquer des viols et des violences se*uelles avec d’abord le partage d’une publication sur Instagram, l’illustration montrait une chanteuse controversée, superposée aux visages de Diddy et du défunt Jeffrey Epstein, figure notoire accusée d’abus se*uels sur mineurs. En arrière-plan, figuraient les paroles explicites d’une chanson de Rick Ross faisant référence au viol sous drogue.

50 Cent a accompagné l’image d’un message cinglant : “Pourquoi rapper de telles horreurs ? C’est comme dire ‘Je l’ai droguée et vio*ée à son insu’ !“. Cette attaque intervient alors que Diddy fait face à de nouvelles accusations d’agression se*uelle présumée sur un ancien mannequin, remontant à 2003. Les diverses accusations portées contre Puff Daddy sont particulièrement graves, faisant état de viols, d’enregistrements vidéo réalisés à l’insu de la victime et de violences se*uelles répétées entre 1995 et 2000, il “risque de se faire exploser” selon les propos de Fifty.

L’affaire prend une tournure judiciaire, il est probable que Diddy se retrouve bientôt devant les tribunaux pour répondre de ses actes.

