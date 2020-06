6ix9ine : Gooba supprimé de Youtube ce week-end, il n’aurait pas payé le producteur du beat

Alors qu’il a fait un retour fracassant le 8 mai dernier avec le clip du morceau “Gooba” qui a battu le record d’Eminem sur Youtube en cumulant 43 millions de vues en une seule journée alors que la vidéo du titre “Killshot” de Slim Shady avait atteint les 38,1 millions de vues sur la même durée, le clip du rappeur américain aux cheveux colorés a été retiré du site web d’hébergement de vidéos le week-end dernier pendant plusieurs heures avant d’être remis en ligne.

En effet ce week-end les fans de 6ix9ine ont rapidement constaté qu’il n’était plus possible de visionner le clip “Gooba” sur YouTube suite à une plainte d’un beatmaker affirmant que sa production n’a pas été payé par Tekashi 69, le message “La vidéo n’est plus disponible en raison d’une réclamation pour droit d’auteur de Magix Enga” apparaissait à la place de la vidéo.

D’après le producteur Kenyan Magix Enga connu sous le nom de “Beat King”, 6ix9ine a repris le sample d’un de ses titres et a décidé de faire valoir ses droits en exprimant son agacement face à cette situation sur les réseaux sociaux mais le conflit semble avoir été résolu car le clip a finalement été remis en ligne quelques heures après sa suppression alors que le rappeur américain devrait dévoiler prochainement un nouveau morceau.

Kenyan Beat Maker @magix_enga and American Rapper @6ix9ine seem to have finally settled the beef, following Enga contacting YouTube to take down 6ix9ine's "Gooba" music video on YouTube, on grounds of copyright infringement. It's now back on YouTube. #MagixEnga #KenyanBeatMaker pic.twitter.com/ppvgOR6Wo8

— ANYIKO PUBLIC RELATIONS (@anyikopr) June 1, 2020