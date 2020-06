Dr Dre s’exprime sur le meurtre de George Floyd et veut trouver un moyen de faire cesser ca

Toute cette semaine des nombreuses personnalités se sont exprimés suite à la mort de George Floyd, un homme noir âgé de 46 ans victime d’une bavure à Minneapolis lors d’un contrôle de police lundi dernier étouffé par un policier qui avait fait pression sur son cou pour le maintenir au sol, ce qui a également déclenché une vague d’émeutes aux Etat Unis, Dr Dre vient également de donner son avis sur ce drame.

C’est lors d’une interview avec Lil Wayne sur Young Money Radio ce samedi 30 mai que Dr Dre s’est exprimé affaire qui secoue les Etats Unis depuis plusieurs jours, “Cette situation m’a fait mal au coeur, mon cœur a encore mal et c’est comme si ce flic avait son genou sur notre nuque à tous, c’est-à-dire les hommes noirs.” a-t-il tout d’abord expliqué avant d’ajouter “C’est extrêmement douloureux parce que ça continue, ça continue et c’est comme si on se disait : ‘Que peut-on faire ?’ ou ‘Que devons-nous faire pour que ça s’arrête ? Qu’est-ce qui est censé se passer pour que ça s’arrête ? Il faut que cela s’arrête. Qu’est-ce qui est censé se passer ?“.

“Ils sont censés être condamnés pour meurtre au premier degré, et le truc qui craint c’est qu’ils étaient tellement effrontés, ils l’ont fait en plein jour, avec des caméras, et il a son genou sur le cou de ce type pendant tout ce temps et il s’en fout. Sa main est dans sa poche. Il aurait tout aussi bien pu siffler. C’est déconcertant, mais on a vraiment l’impression que quelque chose va se passer maintenant, pour au moins nous mettre dans la zone où nous pouvons commencer à parler d’un moyen de faire cesser tout ça.” a ensuite précisé Dr Dre lors de cet entretien.

“Je pense que cette affaire pourrait être la bonne parce que je vois des blancs qui protestent aussi… Ce qui est une bonne chose. C’est une bonne chose. Ils devraient protester. Tout être humain décent devrait voir ça et se dire : ‘On en a marre. C’en est assez.’ “ a-t-il conclu, des propos retranscrit par le site AdramaticHipHop.