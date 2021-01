Snoop Dogg manque totalement de respect à Eminem

La tension monte entre Eminem et Snoop Dogg

Le clash entre Snoop Dogg et Eminem est encore relancé, les deux rappeurs américains ne se lâchent plus depuis quelques jours suite à la sortie du dernier album de Slim Shady au mois décembre en raison de ses paroles dans le morceau “Zeus” qui continue d’agiter les tensions entre eux, un titre dans lequel il tacle également 6ix9ine.

Slim Shady menacé, il réplique

Dans un premiers temps Eminem a répondu en musique à Snoop à une ancienne déclaration dans il cite les meilleurs rappeurs sans le nommer avec les paroles, “En ce qui concerne de mettre un terme aux beefs, Je suis habitué à ce que les gens me frappent, Mais simplement pas dans mon propre camp, Je suis diplomatique parce que j’essaye de l’être, La dernière chose dont j’ai besoin, c’est que Snoop me dénigre, Mec, tu étais comme un p*tain de Dieu pour moi, Mec, pas vraiment en fait, J’avais écrit « chien »”.

Snoop Dogg est ensuite passé aux menaces sur son compte Instagram en annonçant “Chargé et prêt à tirer” sur l’une de ses publications de qui faire monter la tension d’un cran avec Slim Shady qui vient de lui répondre lors d’un passage chez Shade 45 pour apaiser un peu les esprits dans un premier temps, “Tout ce qu’il a dit, en passant, est valide jusqu’à un certain point. Qu’il dise que Dre a sorti la meilleure version de moi-même, absolument, pourquoi est-ce que j’aurais un problème avec ça ? Où est-ce que je serais sans Dre ?” a-t-il expliqué à ce sujet avant d’ajouter “Les rappeurs des années 90 qu’il a mentionnés, KRS One, Big Daddy Kane, Kool G Rap, je n’ai jamais dit que je pouvais les surpasser”.

“Tu me manques de respect”

Mais Eminem est ensuite revenu sur les propos des dix meilleurs rappeurs de Snoop lors d’une ancienne interview, “Je pense que c’était le ton qui m’a surpris, je suis genre : «D’où ça arrive, ça ?» Je viens juste de te voir, c’est quoi le problème ? Ca m’a surpris. J’aurais pu passer outre, mais c’est sa conclusion où il dit « »A propos de la musique dont je peux me passer, je peux vivre sans ça ».” s’était-il agacé avant de préciser, “Là, tu me manques de respect, ça m’a pris par surprise”.