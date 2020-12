6ix9ine sévèrement clashé par Eminem !

En plus d’un tacle à Snoop Dogg, Slim Shady s’est attaqué à 6ix9ine dans son dernier album, la rumeur d’un nouveau projet d’Eminem pour ce vendredi enflait depuis une semaine lorsque la cover avait fuité sur la toile, une rumeur à moitié confirmée lorsque Dem Jointz, fréquents collaborateurs d’Eminem et Dr. Dre, ont posté tous les projets sur lesquels ils ont travaillé cette année sur Instagram, dont la fameuse pochette.

Une nouvelle fois, cet album puise son inspiration du projet du même nom d’Alfred Hitchcock, sorti en 1958, on peut y entendre le célèbre maître du suspense faire des lectures macabres, Eminem lui rend par ailleurs hommage sur “Alfred’s Theme” qui sample le thème de la série télévisée ”Alfred Hitchcock Presents”.

L’artiste en a également profité pour dévoiler la vidéo de “Gnat”, le single de l’album, réalisée par Cole Bennet, déjà derrière la caméra pour “Godzilla”, on peut y voir Eminem en combinaison antibactérienne jaune, protégé contre le Covid, entouré de chauve-souris et faire des références à Donald Trump ou encore Mike Pence mais c’est un autre titre de l’album qui a fait beaucoup de bruit ce vendredi.

Si les les plus sceptiques pensent que le hip-hop est une musique de jeunes, Eminem s’est trouvé une seconde jeunesse à 48 ans tandis que son écriture et ses jeux de mots prouvent qu’il est unique en son genre et n’a pas oublié de régler ses comptes dans cette réédition de «Music To Be Murdered By» notamment contre 6ix9ine et Snoop Dogg avec le même titre «Zeus», « Elle dit que je fais de la merde, mais elle écoute Tekashi. Salo*e, je ne comprends pas », lâche Slim Shay à l’encontre de Tekashi 69 qui a quelque peu disparu depuis la sortie de son dernier album au mois septembre dernier.