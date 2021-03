SCH balance une exclu phénoménale sur Skyrock avec l’inédit Parano

SCH vient encore de faire monter la pression d’un cran avant la sortie de son album disponible en écoute sur les plateformes de streaming Apple Music, Deezer et Spotify à partir de demain soir minuit en dévoilant une nouvelle exclusivité dans l’émission Planète Rap sur Skyrock ce mercredi soir avec l’inédit “Parano”.

Il y a 2 ans, le rappeur Marseillais originaire de la ville de Aubagne a signé un retour en grande pompe avec le tout premier volet de sa trilogie nommée JVLIVS, aujourd’hui deux années plus tard, et après avoir tenu en haleine ses nombreux fans avec l’ambitieux projet « Rooftop » paru en 2019 et sa brillante participation à la compilation « 13 organisé » de Jul l’année dernière, SCH décide enfin d’assouvir les attentes du public, c’est en toute surprise que le Baron de Marseille avait dévoilé « Marché Noir » il y a quelques semaines, une intro frissonnante du très attendu « JVLIVS II » pour combler ses auditeurs.

Un projet qu’il continue encore de présenter cette semaine en attendant sa sortie avec tout d’abord un deuxième extrait de cet album avec le single “Loup Noir” dévoilé lors de sa performance dans la dernière vidéo du média Colors validé par ses compères Jul et Médine puis ce mercredi pour assurer la promotion du projet lors de son live sur la radio Skyrock dans l’émission de Fred Musa avec le morceau “Parano” qui a rapidement mis le feu auprès des fans qui ont commenté en masse cette exclusivité faisant encore susciter une plus grande attente autour de JVLIVS 2, un des albums les plus attendus de l’année dans le rap français.