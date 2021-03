Booba tacle Jean Messiha avec un dessin hilarant [Image]

Booba s’amuse d’avoir viré Jean Messiha dans TPMP

Le 4 mars dernier le confrontation en direct à la télé entre Jean Messiha et Booba a tourné court, le politicien était présent dans TPMP pour venir débattre au sujet du rap français avec B2O invité par Cyril Hanouna mais il s’est rapidement fait “virer” du plateau télévisé par le rappeur de passage pour la promotion son dernier opus.

Lors cette rencontre l’homme politique a déclaré ne “pas aimer” la musique du DUC qui a réagi cash, “Moi je ne t’aime pas, tu viens du Front National, comment tu veux que je t’aime ?” avant de s’amuser à utiliser son buzzer pour l’empêcher de parler et le faire expulser de l’émission, “Le racisme qui est dans vos chansons, je ne le tolère pas vraiment non” a ensuite ajouté Jean Messiha pour se défendre lors de cette séquence mais en vain, il a été contraint de quitter TPMP.

Très agacé par cette mésaventure et de ne pas avoir pu débattre avec Booba, l’ancien membre du RN s’en est ensuite pris au rappeur en déclarant après l’émission sur C8 “Quand on n’est pas d’accord, on ne vire pas le contradicteur. Dans ce cas-là, il ne faut pas venir le faire débattre” puis d’enchainer avec plusieurs déclarations le traitant de “racaille débile” et avec des tweets virulents pour le provoquer sur les réseaux sauf que Kopp est resté totalement indifférent aux messages contre lui restant dans la lignée de son comportement dans TPMP de pas parler avec Messiha.

Le père de Luna et Omar a tout de même réagi avec humour sans s’exprimer par l’intermédiaire du compte Instagram La Piraterie il y a quelques jours dans une story en postant un dessin pour caricaturer la scène entre eux sur TPMP l’affichant en train de taper sur un buzzer qui est représenté avec la tête de Jean Messiha. Ce dernier s’est d’ailleurs également embrouillé la semaine dernière avec le rival de Booba, Kaaris suite à sa punchline dans son dernier single. Le politicien a ensuite encore relancé les attaques contre les deux rappeurs dans tribune pour le média Valeurs actuelles sur le rap français dans laquelle il commente notamment que “ses coups créent chez eux, à tout le moins, un malaise, ça n’est que lorsque l’on ressent un danger qu’on réagit.” avant de les défier de venir face à lui à la télévision pour discuter dans TPMP mais ils n’ont pas donner suite à cette proposition.