Jul : la parodie hilarante de Bande Organisée version comptine

Bande Organisée de Jul pour les enfants

Le single Bande Organisée de Jul a été incontestablement le hit de 2020 et a tourné en boucle un peu partout l’année dernière. Le rappeur Marseillais a d’ailleurs récemment qu’il y a un second volet de son tube en préparation tout en préservant le secret sur cette suite très attendue par le public.

L’été dernier, le J a fait très fort lors de la mise en ligne du clip du premier extrait de sa compilation “13’Organisé” regroupant une cinquantaine de rappeurs de la ville Phocéen. Avec pour ce premier single des nombreux invités tel que SCH, Kofs, Naps, Elams, Solda, Houari et Soso Maness qui s’est fait remarquer sur son couplet avec son désormais culte “Zumba Cafew“.

Dans l’actualité du moment : Kaaris vs Booba : le tacle improbable de André Manoukian sur leur altercation

Zumba Cafew en mode comptine

Le titre a battu des nombreux records comme celui du single de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français alors que le clip affiche aujourd’hui plus de 325 millions de vues de Youtube et a inspiré plusieurs reprises ces derniers mois même en dehors de nos frontières.

Celle d’une émission Suisse humoristique diffusée sur RTS Un avait le buzz ou encore plus récemment celle de Lou Howard avec une version totalement insolite pour les enfants.

La vidéaste Lou Howard s’est amusée en compagnie de Kronomuzik à réaliser une version comptine de Bande Organisée. Cela a donné lieu à un résultat pour le moins étonnant avec notamment un passage déjanté pour la reprise du “Zumba Cafew“.