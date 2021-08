Rohff et Naps se prennent pour Scarface

Quand Rohff et Naps imitent Tony Montana c'est à mourir de rire !

Quand Al Pacino inspire les deux rappeurs en studio

Rohff et Naps se sont récemment réunis à l’occasion d’un show dans une boite de nuit à Marseille pour mettre le feu au dancefloor en compagnie de A2L et YL. Le Marseillais avait notamment pris le micro au Parisien sur sur scène pour reprendre le classique “En mode” issu de l’album “Au-delà des limites” paru en 2005.

Après cette prestation réussie qui a comblé le public présent, les deux rappeurs se sont une nouvelle fois rassemblé en studio. Une rencontre organisée pour visiblement enregistrer une deuxième collaboration ensemble vraisemblablement pour la préparation du prochain album d’Housni nommé “Grand Monsieur” dont la sortie est prévue pour le courant de cette année.

Une nouveau featuring entre Rohff et Naps ?

L’amitié entre les deux chanteurs date d’il y a 3 ans lorsqu’ils s’étaient rencontrés pendant un séjour en Thaïlande. L’interprète de La Kiffance s’était à l’époque affiché en train de faire une reprise du single “Sincère”. Ils ont ensuite travaillé ensemble en 2019 pour le morceau “C’est la guerre” extrait du projet “On est fait pour ça” de l’artiste originaire de Marseille. Le deuxième featuring entre eux se précise. Ils se sont retrouvés en studio et dans une séquence hilarante et se sont amusés à imiter la voix de Tony Montana, le personnage du film culte, Scarface avec Al Pacino dans le rôle principale du célèbre gangster.

En 2006, Rohff s’est d’ailleurs inspiré du long métrage pour le clip sous forme d’animation du titre “La résurrection” en reprenant la scène finale du film. Naps de son côté vient également d’annoncer son nouvel opus intitulé “Best Life”. Un projet dont il n’a pas encore dévoilé la date de sortie et qui devrait sortir bientôt selon ses propres propos.

🚨EXCLU — Les légendes Al Pacino et Robert de Niro se sont retrouvés cette nuit au studio ! carrément on dirait grave les rappeurs Rohff & Naps wsh pic.twitter.com/74G3tGyXiY — RVPLAND 🌍 ❼ (@RvpLand) August 13, 2021