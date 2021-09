Kaaris taclé par Booba sur sa vie privée

Kaaris attaqué par Booba sur sa vie amoureuse

Après des rumeurs d’une possibilité réconciliation lancée par Booba suite l’interprétation sur scène de son titre Kalash avec une dédicace à Kaaris, Riska en a fait de même ensuite sur scène par la suite. Au regret des fans, le rappeur de de 44 ans a finalement mis fin à cette possibilité de retrouver les deux rappeurs français réunis en concert en relançant une énième fois ce clash et il vient d’en remettre un couche.

Booba a des dossiers sur tout le rap game et n’hésite pas à sortir des révélations sur la vie privée de ses ennemis comme à l’encontre de Gims et Demdem. Sur le compte Insta de La Piraterie, il vient une nouvelle fois de cibler Kaaris sur sa vie sentimentale et de poster une photo de la mère de sa fille afin d’adresser un message de soutien à la jeune femme puis de narguer le rappeur Sevranais .

B2O affiche l’ex compagne de Riska

L’autoproclamé Boss Du Rap Game vient donc encore de s’en prendre à l’une des cibles préférées. Il a relayé y une vidéo de Linda, l’ancienne compagne de Kaaris en train de danser sur un single de Meryl avec le message suivant en légende, “Linda prend soin de toi, on sait que c’est dur.”. Booba a ensuite publié un montage photo de son ancien compère vêtu d’un tablier de cuisinier avec un pain dans les mains sur lequel est inscrit son nom devant une boulangerie ayant comme enseigne “Chez Armand”.

Ce n’est pas la première fois que le DUC affiche ouvertement l’ex du Dozo sur les réseaux, il a affirmé en début d’année que l’artiste de Sevran a quitté la mère de sa fille pour une autre plus jeune et avait même démontré qu’elle revend ses vêtements sur Vinted dans une mise en scène hilarante sur son compte TikTok. Des propos auxquels le principal concerné n’a jamais réagi préférant se concentrer sur sa musique, il vient d’ailleurs d’annoncer sa participation au prochain projet de Jul.