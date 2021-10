Wejdene tacle The Voice après s’être fait sèchement recaler

Wejdene s’est offerte une nouvelle notoriété avec sa participation à l’émission Danse avec les stars. Dans un premier temps l’annonce de son choix par la production n’a pas convaincu le public sauf qu’elle a réussi à renverser la tendance avec des prestations remarquées mais avant cela la protégée de Feuneu s’est fait sèchement recaler d’un autre programme télévisé de TF1.

La réponse parfait de Wejdene !

Depuis son tube « Anissa » propulsé grâce à TikTok, Wejdene connait une ascension fulgurante. Son premier album « 16 » paru au mois de septembre 2020 est certifié disque de platine et ses derniers clips cumulent des millions de vues sur Youtube. La jeune chanteuse est à l’affiche de la nouvelle saison de Danse avec les stars qui a débuté le 17 septembre 2021 et dont elle a confié espérer remporter le titre. « Je suis vraiment déterminée, c’est mon image qui est en jeu. Mais je suis déter, je vais me surpasser. Je veux et je vais gagner. Si je travaille dur, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas. Et cela sera un super entraînement pour ma tournée, qui démarrera début novembre » a-t-elle affirmé dans une interview au Parisien.

Avant d’avoir l’honneur de participer à l’émission française de divertissement sur TF1, Wejdene a tenté sa chance pour autre programme télévisé sur la chaine française mais n’a pas été retenue par le production dans la liste des candidats. « J’avais fait une vidéo pour The Voice » a-t-elle révélé lors d’une séance d’entraînement de DALS. Le danseur Samuel Texier a ensuite questionné l’interprète du tube « Coco », « Et ils t’ont jamais appelée ? ». « Non, mais je suis quand même sur TF1 » a-t-elle répondu déçue de ne pas avoir été sélectionnée mais en donnant une conclusion parfaite à cette anecdote.

Pour le moment Wejdene est d’ailleurs toujours dans la course pour remporter la compétition mais la concurrence est rude notamment face à Tayc, Bilal Hassani et Dita Von Teese.

A lire aussi : Wejdene se fait détruire après s’être moquée d’un joueur du PSG