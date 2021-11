Wejdene confondue avec Aya Nakamura par Karine Le Marchand qui saccage son nom

Le nom d’Aya Nakamura totalement saccagé

Une candidate de l’émission « La France a un incroyable talent » a eu l’idée de se faire remarquer ce mercredi soir avec une reprise du hit « Anissa » de Wejdene. Une prestation qui a suscité des commentaires étonnants de Karine Le Marchand dont les internautes se sont moqués sur les réseaux sociaux pour sa prononciation d’Aya Nakamura.

Une surprenante version opéra du tube Anissa

L’année dernière Wejdene a tout explosé avec une ascension assez incroyable en quelques mois suite au succès phénoménal de son single « Anissa » dont le clip approche les 100 millions de visionnages sur Youtube. La protégé de Feuneu a ensuite dévoilé son premier album « 16 » certifié disque de platine avant d’être récemment invitée à participer à Danse Avec Les Stars. Depuis son élimination controversées de l’émission, la jeune chanteuse a totalement disparu et semble vouloir prendre un peu de recul sur le monde de la musique. Malgré sa notoriété acquise avec des millions de fans, Karine Le Marchand n’a visiblement jamais entendu parlé de l’interprète du titre « Coco ».

En effet dans le programme « La France a un incroyable talent » diffusé hier soir sur M6, le duo Malicanto a offert aux téléspectateurs une reprise du célèbre single de Wejdene dans une version opéra que le jury a validé. « Ah, c’est ce truc là ! Naja Kamajaranamala » a d’abord réagi Karine Le Marchand en faisant référence à Aya Nakamura questionnée sur le nom de l’auteur du titre original avant qu’un membre de la production de l’émission ne lui donne la réponse. « Wejdene ? Je ne sais pas qui c’est. » a-t-elle commenté avant de conclure « Moi, je trouve ça super ».

Karine Le Marchand ne connait pas Wejdene

Des nombreux Twittos ont commenté la séquence, choqués de voir que Karine Le Marchand ne connait pas du tout Wejdene. « Karine qui ne connaît pas Wejdene. Elle était où quand on entendait que Anissa ? », « Elle a quand même dit ‘Najakanamura ‘ », « Euh Karine Le Marchand y’a pas à se tromper comme ça », peut-on par lire dans les différentes réactions.

Karine Le Marchand a de son côté préféré la prestation du cœur de Saint Cyr dont elle a partagé les images sur son compte Instagram pour les féliciter. « Quand le cœur de Saint Cyr chante la peine des enfants dont les pères sont morts au combat. Ca remet bien des choses à leur juste place, en cette période de défiance de l’uniforme et des institutions. Merci messieurs pour cette émotion, et merci à tous ceux qui risquent leur vie pour notre sécurité et notre liberté » a-t-elle commenté.

Cette chanteuse lyrique reprend la chanson de Wejdene à la manière d’un opéra sur la scène de #LFAUIT ! pic.twitter.com/6CDA8D1INN — M6 (@M6) November 24, 2021