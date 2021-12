PLK se moque des influenceurs

PLK dézingue des influenceurs !

Après avoir cartonné tout l’été grâce à sa collaboration avec Soso Maness pour le hit « Petrouchka » dont le clip approche désormais les 100 millions de vues sur Youtube, PLK s’est amusé à se moquer des placements de produits sur les réseaux sociaux dans une séquence insolite.

Devenu ces dernières années un des rappeurs français de la nouvelle génération à se faire une place dans le game, PLK n’a pas sa langue dans la poche et n’hésite pas à s’exprimer sincèrement sur ses réseaux comme lorsqu’il s’était agacé face aux violences faites aux femmes. Cette fois-ci il vient de le faire à l’encontre des influenceurs. Dans une courte vidéo postée sur la toile le rappeur français d’origine polonaise et corse a fait semblant de débuter la séquence pour faire croire qu’il va faire un placement de produit avant d’expliquer ne pas apprécier ce type de publicité de plus en plus populaire auprès des artistes pour se faire de l’argent grâce aux nombreux abonnés qu’ils ont sur les réseaux.

PLK déplore les agissements de ce type et conseille à la place aux internautes d’aller travailler pour gagner de l’argent au lieu de suivre cette tendance. Dans le reste de son actualité, l’artiste du groupe Panama Bende vient de présenter la réédition de son album ENNA au mois de novembre dernier avec 10 nouveaux singles dont 3 featurings en compagnie de SCH, SDM et Oboy. Le projet a réalisé un score de 16 548 équivalent ventes pour sa première semaine mais sans les ventes de la version physique.