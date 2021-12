Rick Ross ridiculise les 250 000 $ empoché par 50 Cent avec sa série

Rick Ross juge les 250 000 dollars gagnés par 50 Cent ridicule pour tout le travail effectué et s’en amuse ! Habitué à s’en prendre aux autres personnalités comme récemment avec Madonna, Fifty a cette fois-ci été la cible des moqueries d’un autre rappeur américain avec qui il est en clash depuis plusieurs années.

Les deux rappeurs sont en conflit depuis 2009 suite à la cérémonie des BET Hip Hop Awards et se sont provoqués des nombreuses fois sur les réseaux ou en musique ces dernières années. De passage chez GQ pour une interview promotionnelle à l’occasion de la sortie de son dernier album baptisé « Richer Than I’ve Ever Been », Rick Ross a décidé d’en remettre une couche contre son ennemi en s’exprimant sur sa série télévisée BMF.

Le série de 50 Cent n’est pas rentable selon Rozay

Rozay a avoué avoir regardé un épisode de la série de 50 Cent pour soutenir Big Meech et les mecs de la rue en faisant exception de leur rivalité avant de lui adresser un tacle. « Je sais qu’il a peut-être gagné un quart de million sur l’ensemble de la saison. Je suis heureux qu’il ait fait ce quart de million » a balancé Rick Ross dans cet entretien dont le média AdramaticHipHop a retranscrit les propos en français. Il a ensuite mis un coup de pression au journaliste pour qu’il ne retire pas cette déclaration de l’entretien avant d’évaluer les gains de 250 000 dollars insuffisant pour un tel investissement dans la réalisation d’une série.

1/4 de million, une somme dérisoire pour Rick Ross !

« Je sais qu’il a peut-être gagné un quart de million sur l’ensemble de la saison. (…) Je ne vous laisserais plus jamais m’interviewer si vous enlevez ça. Gardez-le. Mais, écoutez, je sais qu’il a gagné 250.000 dollars sur toute la saison, et c’est bien. Dites-lui que je lui dis ‘Félicitations’. » a déclaré Rozay avant d’être questionné par son interlocuteur s’il serait intéressé pour se lancer dans une carrière d’acteur.

« Il n’y a pas assez d’argent dans le métier d’acteur. 50 Cent s’est fait 250.000 dollars pour la saison en faisant ça. Cette petite saison sur Starz TV. C’est quelle chaîne en fait ? Il aurait dû la faire sur REVOLT. La prochaine fois, c’est REVOLT. Dites à Curtis que j’ai dit : ‘Vas chez REVOLT’ » a-t-il répondu.

Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagit 50 Cent très actif sur les réseaux sociaux et à qui rien n’échappe.