Madonna démolit 50 Cent qui poursuit les hostilités

50 Cent ne respecte rien ni personne même pas Madonna ! La guerre est déclarée entre eux, critiqué par l’interprète de « Like a virgin » après son attaque concernent des photos un peu trop suggestives pour son âge, le rappeur américain avait apaisé les tensions en s’excusant mais les hostilités ont finalement repris.

Pour une fois Fifty a fait son mea culpa et a exprimé des regrets au sujet de ses moqueries mais Madonna n’a pas été franchement convaincue par les excuses. « Tes excuses ne sont pas sincères. Ce sont des conneries, et ce n’est pas valide. Laisse-moi t’expliquer en 4 ou 5 points pourquoi tes excuses ne passent pas. » a-t-elle balancé sur son compte Instagram contre 50 Cent avant de poursuivre l’explication sur son point de vue avec 4 exemples.

Madonna s’attaque à 50 Cent qui réplique !

« Premièrement, ce n’est pas dur de trouver des vidéos de toi et moi ensemble. Deuxièmement, une excuse n’est pas valide si tu ne sais pas pourquoi tu t’excuses. Tu devrais t’excuser pour ton comportement et tes remarques misogynes, se*istes et âgistes. Troisièmement, tu ne m’as pas blessée, parce que je ne le prends pas personnellement. Quatrièmement, tu dis que tu ne tires aucun profit de tout ça » s’était-elle agacée avant de conclure, « Alors que c’est la raison d’être des réseaux sociaux. Tu l’as compris, n’est-ce pas ? ». Fidèle à ses habitudes, 50 Cent a rapidement répondu.

L’auteur du hit « In da Club » a répliqué en reprenant la vidéo de Madonna pour y ajouter le filtre du film d’horreur « American Nightmare » tout en lui adressant le message : « Tu l’as pris personnellement, ça t’a fait du mal. La purge commence maintenant. Hey, est-ce qu’il y a une limite d’âge pour ce truc ? Je demande pour un ami. ». 50 Cent s’est ensuite encore moqué des récents clichés de la chanteuse avec plusieurs personnes prenant la même pose qu’elle avec la légende ironique sur sa « bonne influence ».

