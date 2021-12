Rick Ross se fait détruire par les fans de 50 Cent sur le fiasco de son album

50 Cent n’a pas eu besoin de répondre aux récentes déclarations à son encontre de Rick Ross sur les gains de sa dernière série BMF que ce dernier a jugé insuffisants. Les fans de Fifty de sont chargés de remettre en place Rozay en se moquant des ventes de son dernier album.

Rick Ross se fait lyncher par les fans de 50 Cent

A l’occasion d’une interview promotionnelle pour son projet « Richer Than I Ever Been », Rick Ross s’en est pris à 50 Cent en affirmant qu’il n’a gagné que 250 000 dollars avec la production de sa série BMF. « Je sais qu’il a gagné 250 000 $ sur toute la saison, et c’est bien » s’est-il notamment amusé à commenter ironiquement. Une somme dérisoire selon Rozay.

Une semaine après l’exploitation de son nouvel opus, les chiffres des ventes sont tombés pour le boss de Maybach Music Group. L’album n’a pas rencontré le succès espéré malgré des gros moyens marketing pour assurer la publicité du projet il s’est vendu seulement à 30 000 exemplaire d’après les chiffres du HITS Daily Double.

Disque de Plastique s’amuse les internautes

L’album de Rick Ross a seulement pris la 20ème place du classement du Billboard avec l’un des pires démarrages de sa carrière. Son précédent opus s’était par exemple écoué à 65 000 copies sur la même période à son lancement. 50 Cent n’en a pas profité pour le tacler mais ses fans sont moins tendres. Ils se sont notamment questionnés comment Rosay peut le narguer alors que son opus a réalisé des faibles ventes.

« Rick Ross se moque encore de 50 Cent parce que son nouvel album est sur le point de devenir double Disque de Plastique. Aidez le flic il a du mal. Que quelqu’un achète sa musique. », « L’agent Rick Ross se vante des revenus générés par le show de 50cent, mais ses ventes d’albums ne sont que de 30 000 !! Il a besoin d’une réponse de 50 pour avoir du poids. Un policier agissant comme un gangsta », « 50 a fait plus de « BMF » saison 1 que ce double album en plastique » peut-on lire dans les tweets des fans qui vont sans doute bien faire rire 50 Cent.

Rozay prend cher !

Rick Ross dissing 50 Cent again cause his new album about to go double plastic 😩😩😩 help the cop he’s struggling someone buy his music. 🤣 — Quake (@QuakeGW) December 14, 2021

This guy Ross trying to speak on what @50cent makes off of #BMF . Listen, it’s clear @RickRoss is and has always been envious as well as amazed by Fifs achievements. All this is a clear cry for help to get those album sales up. Nigga you ain’t slick. — . (@Reg_G201) December 14, 2021

50 made more off BMF season 1 than this double plastic album 😂😂😂 — Jeve (@4thQuarter_Jeve) December 14, 2021

50 Cent when he sees that Rick Ross’ album went double acrylic https://t.co/Hx4S8us7HQ pic.twitter.com/qTbq7iDPRk — Junior Maruwa (@juniormaruwa) December 15, 2021

Lmao, Officer Rick Ross projected to do 30k first week. He’s on a major label. He has features from Future, Wale, 21 Savage, Wiz Khalifa… No wonder he’s taking jabs at 50 Cent. He’s crying for attention. @QuakeGW @RickRoss pic.twitter.com/bO1STwNc6m — Pain, Pressure, Paranoia (@AINTNOSYMPATHY) December 14, 2021