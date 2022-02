Nelly démonte Madonna en sous-vêtements avant de se faire remettre en place

Nelly n’a visiblement pas suivi le clash entre 50 Cent et Madonna ! Le rappeur de 47 ans s’est amusé à commenter des clichés de l’interprète de Like a Virgin postés sur les réseaux dans lesquels elle apparait en sous vêtements avec un message qui n’est pas passé inaperçu.

En décembre dernier, Fifty s’était moqué de l’âge de Madonna pour ses photos suggestifs à 63 ans. « Yo c’est le truc le plus drôle LOL. C’est Madonna sous le lit, essayant de faire « Like A Virgin » à 63 ans. Elle est morte si elle ne lève pas ses vieilles fe**es. » avait lâché le rappeur américain avant de se faire recadrer par la chanteuse puis de se rétracter pour mettre fin à ce différend entre eux.

C’est suite à la publication des photos de Madonna sur son compte Instagram en collants et sous-vêtements que Nelly s’est lâché : « Ça devrait rester caché. » ce qui a rapidement provoqué les réactions des fans de la chanteuse. « Tous ces commentaires négatifs sont vraiment écœurants. […] On est en 2022. C’est une femme de 63 ans qui a littéralement plus de succès que vous tous et qui a assez d’expérience pour prendre ses propres décisions quand il s’agit de son image. Aucun d’entre vous n’aurait le culot de lui dire ce genre de choses en personne, et si vous le faisiez, ses gardes du corps vous chasseraient très vite parce que, oh, attendez… elle est assez célèbre et riche pour se payer des gardes du corps lol. » peut-on lire pour faire taire l’auteur de « Dilemma ».

Un autre a également rappelé ironiquement à l’ancien membre du groupe St Lunatics les paroles de ses chansons, « Ne chantez pas sur des filles qui se mettent à poil pour les critiquer ensuite. C’est mesquin. » ou pour le traiter d’hypocrite, « Je suis assez vieux pour me rappeler comment tu as exploité le corps des femmes dans tes clips. Comment oses-tu dire à Madonna de se couvrir ! Tu es un hypocrite ».

If a writer of songs like « shake ya tailfeather » and « it’s getting hot in here so take off all your clothes » gets triggered by Madonna’s ass photoshoot, just know dude, we’re laughing at your hypocritical BS. Don’t sing about girls getting naked, then criticize it. Petty #nelly

— I💜Summer Nights🌊 (@oreochick801) January 30, 2022