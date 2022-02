Snoop Dogg veut faire de Death Row un label NFT

Snoop est dans le tur-fu !

Après sa superbe performance à la mi-temps du Superbowl, Snoop Dogg s’est confié sur la récente annonce concernant son nouveau statut chez Death Row. L’interprète de « Still D.R.E » aux côtés de Dr Dre est devenu le boss du légendaire label de musique fondé en 1991 par Dre et Suge Knight.

De passage sur Clubhouse, Snoop Dogg s’est exprimé sur ses ambitions aux commandes de Death Row dont il souhaite en faire dans les prochaines années le plus grand label du métaverse. « Death Row sera un label NFT. Nous allons sortir des artistes à travers tout le métaverse. Tout comme nous avons brisé l’industrie lorsque nous étions le premier label indépendant à devenir une major, je veux être la première major du métaverse. » a déclaré Snoop dans cet entretien.

Les propos du rappeur américain vont dans le sens de ce qu’il a déjà réalisé avec son dernier opus « B.O.D.R. (Bacc on Death Row) » paru au format NFT sur la boutique Gala Music en association avec Gala Games. « Si quelque chose est constant, c’est que l’industrie de la musique changera toujours. La technologie a le pouvoir de tout changer à nouveau et de faire pencher la balance en faveur des artistes et des fans et nous allons être en tête du peloton avec cet accord Gala Music. » avait commenté celui qui vient d’acquérir la marque Death Row Records le 9 février dernier.