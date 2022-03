Eminem dans la saison 3 de Validé, le fantasme de Franck Gastambide

Franck Gastambide rêve de collaborer avec Eminem ! Même si pour le moment le réalisateur français ne souhaite pas poursuivre l’aventure de sa série à succès sur le rap français diffusée sur Canal Plus, dans une récente pour la promotion de son dernier film, il s’est confié à ce sujet et sur les rappeurs qu’il aimerait faire participer dans une de ses réalisations.

Une suite à la saison 2 de « Validé » reste possible

A l’occasion de ses derniers passages télévisés pour présenter son nouveau long-métrage disponible sur Netflix baptisé « Sans répit », Franck Gastambide s’est confié sur une possible suite de Validé. « C’est particulier parce qu’évidemment, quand un succès est aussi gros, ça appelle à une suite. Je viens de découvrir ce que c’est le monde de la série. De passer 3 ans à ne faire que ça, à ne plus pouvoir aller faire l’acteur ou faire autre chose. » a-t-il décrit dans l’émission « C à vous » sur France 5.

« Heureusement que ça marche comme ça et que c’est devenu ce petit phénomène sinon j’aurais été bien triste de passer autant de temps sur un projet qui n’a pas marché. » précise-t-il ensuite avant de conclure, « C’est très vampirisant, j’écris, je réalise, je joue, je produis, évidemment je suis avec une équipe formidable pour m’entourer… Pour l’instant, il faut que j’aille faire autre chose. » .

Franck Gastambide s’imagine travailler avec Eminem

Franck Gastambide reste donc ouvert à une possible suite à sa série même si elle n’est pas d’actualité pour le moment et qu’il préfère se concentrer sur d’autres projets. Invité dans l’émission Télématin sur France 2, il a ensuite été questionné sur son souhait de collaboration la plus dingue et qui pourrait d’ailleurs l’inspirer pour la suite de Validé.

« Si on peut fantasmer ? Le plus grand rappeur du monde, Eminem ! Évidemment ! Je ne me suis réveillé [pour le show] pour voir ce qui s’est passé avec Dr Dre et Snoop Dog, c’était incroyable. » a-t-il répondu en faisant référence au concert de la mi-temps du Superbowl.