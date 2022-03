Eminem provoqué par The Game qui assure être le plus fort

Eminem a fait le bonheur des fans rap il y a quelques semaines en acceptant l’invitation de Dr. Dre pour participer au concert de la mi-temps de la finale du SuperBowl à Los Angeles aux côtés de Snoop Dogg, Kendrick Lamar et 50 Cent. Proche de D.R.E, The Game n’a pas apprécié d’être absent de cet événement et s’en est pris à Slim Shady.

The Game défie Eminem

Après avoir taclé Dr. Dre et 50 Cent ces derniers jours, The Game a décidé de cibler Eminem. C’est lors d’un passage dans l’émission « Drink Champs » qu’il a attaqué l’interprète de « Lose Yourself ». « Eminem, c’est Eminem. J’aime Eminem. Il est parmi les très bons rappeurs, les grands MCs. Il rappe vite, il sait tout faire. J’avais l’habitude de me dire qu’il était meilleur que moi. Il ne l’est pas. Il ne l’est pas ! Qu’il accepte le défi! » a balancé le rappeur Californien questionné sur la prestation du Marshall Mathers au concert du Super Bowl.

Le présentateur a ensuite questionné The Game pour en savoir plus sur ce défi dont il parle, s’il propose de faire un Verzuz, un programme de battle créée par le duo Swizz Beatz et Timbaland. « Oui, je pense à ça ! Swizz et Timbaland savent que ce serait encore plus gros qu’un simple Verzuz. Je ne dis pas que je vais fumer Eminem. Je dis que je suis chaud pour l’affronter, lui, ou d’autres, peu importe » a-t-il répondu.

Pour le moment Eminem n’a pas réagi à ce défi qui pourrait nous offrir un beau divertissement mais dont l’issue sur le vainqueur ne fait pas vraiment de doute.