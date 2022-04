6ix9ine attaqué physiquement par un agresseur déterminé à s’en prendre à lui

À force de provoquer tout le monde 6ix9ine vient d’être pris à parti par un inconnu alors qu’il vient d’offrir un million de pesos à une famille Mexicaine démunie cette semaine et de faire son retour en musique avec le clip Giné totalisant plus de 17 millions de visionnages sur Youtube.

Après une absence médiatique depuis de le début d’année, 6ix9ine a fait une réapparition agité ce mois-ci qui en plus de son actualité musicale n’hésite pas comme souvent à faire dans la provocation pour faire le buzz. Dernièrement, le rappeur américain connu pour avoir balancé les anciens membres de son gang afin de réduire sa peine de prison s’en est encore pris à Lil Durk en revenant sur le décès de King Von. Un comportement agaçant de Tekashi qui ne laisse personne indifférent et il en a encore fait les frais cette semaine.

En effet le média TMZ a dévoilé une vidéo de 6ix9ine avec son entourage dans une discothèque de la ville de Miami ce mercredi soir pour se produire sur scène à l’occasion d’un showcase mais avant de quitter l’établissement vers 2 heures du matin, un individu a frappé l’artiste par derrière. L’agresseur a adressé un coup de poing dans le dos à Tekashi, visiblement déterminé à s’en prendre au rappeur mais le service de sécurité a rapidement maitrisé cet homme pour mettre fin à l’incident. 6ix9ine s’en est bien sorti car le coup n’était pas très fort mais cela lui rappelle qu’il fait toujours face à la menace de représailles comme pour sa reprise du titre « Bande Organisée » de Jul où le lieu du tournage de la vidéo a été vandalisé par des tags « Rat » en référence à son statut de balance.

#EXCLUSIVE: Apparently this club-goer wasn’t a fan of Tekashi’s music, snitching, or maybe even his hair … https://t.co/8It6ydClHc pic.twitter.com/NRPEblrYYM

— TMZ (@TMZ) April 28, 2022