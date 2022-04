6ix9ine ruiné offre un million de pesos à une famille démunie

Un très beau geste de la part de 6ix9ine qui derrière son image de rappeur sulfureux reste un humain rempli de générosité et d’aide envers les plus pauvres.

6ix9ine continue d’agiter les rumeurs sur sa fortune après s’être déclaré ruiné face à la justice pour éviter de dédommager ses anciennes victimes puis de s’afficher avec des liasses de billets sur les réseaux avant de révéler qu’il s’agissait d’une mise en scène avec des faux billets. Son avocat vient d’affirmer que Tekashi 69 est réellement en difficulté financièrement. « Bien que les paroles puissent être grossières et généralement offensantes, il n’y a aucune preuve que les plaignants soient le sujet des paroles de la chanson GINÉ. L’utilisation d’articles de luxe ou d’argent dans les clips de rap fait partie de la culture de ce genre musical. » s’est justifié l’avocat du rappeur aux cheveux colorés à ce sujet.

Bien qu’il affirme être fauché, 6ix9ine fait preuve de générosité

« Elle n’est généralement pas réelle, et est utilisée pour cacher la situation financière réelle de l’artiste. M. Hernandez tente de sortir de l’ornière dans laquelle il s’est mis. Pour réussir dans l’industrie du rap, les artistes doivent présenter un personnage décadent et offensant » a-t-il précisé.Quoiqu’il en soit 6ix9ine ne semble pas compter l’argent qu’il dépense et ses problèmes n’affecte pas ses gestes d’entraide.

En effet l’interprète de Gooba a fait preuve de générosité en distribuant de l’argent à une famille dans le besoin comme le prouve une vidéo publiée sur les réseaux ce lundi. Le rappeur américain a offert un million de pesos (environ 50 000 dollars) à une famille pauvre vivant avec 2 enfants pour les aider en espérant qu’il s’agit cette fois-ci de vrais billets.

