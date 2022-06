2Pac encore vivant ? Des photos du rappeur affolent les fans

Depuis le 13 septembre 1996 avec l’annonce officielle de sa mort après une fusillade, 2Pac n’a cessé d’agiter les rumeurs à son sujet et notamment celle qu’il serait toujours en vie. Plus 25 ans après le décès de TuPac les théories plus ou moins farfelues sur le rappeur américain continuent de circuler et font débat, des photos inédites de l’artiste viennent encore de le prouver.

2Pac en vie… il est toujours au centre de folles théories

Agé seulement de 25 ans, 2Pac a quitté prématurément le monde du rap assassiné en pleine gloire en sortant d’un match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon au MGM Grand à Las Vegas. Un ancien membre du service de sécurité du label Death Row a d’ailleurs confié au mois d’avril, les forces de l’ordre ont relancé le dossier depuis quelques temps sur la meurtre du rappeur pour identifier le ou les auteurs alors que jusqu’à aujourd’hui l’enquête n’a abouti sur aucune arrestation. Keefe D étant le dernier individu encore en vie suspecté d’avoir été dans la voiture lors de la fusillade. C’est une pour toute autre histoire que Tupac fait à nouveau parler de lui.

Sur les réseaux des nombreuses théories du complot souvent assez extravagantes affirment que Tupac Amaru Shakur est toujours vivant comme l’avait assuré le fils de Suge Knight ou qu’il se cache à Cuba. 2Pac est à nouveau au centre des rumeurs et s’est même retrouvé dans le Top des tendances sur Twitter suite la publication des clichés rares et modernisés avec Photoshop sur le réseau social. Des internautes ont ensuite rapidement fait la conclusion hâtive que les clichés ont été pris récemment. “Il y a trop de photos inédites de Tupac, ça commence à devenir suspicieux.”, “Tupac est mort dans les années 90, et les photos n’étaient pas de cette qualité” ou encore “Un jour, la personne qui gère le compte de 2Pac va nous sortir une photo de lui en train de tenir un iPhone 13.” peut-on lire dans les réactions.