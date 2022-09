50 Cent reprend les hostilités contre The Game qui l’insulte sur scène

Depuis 2005, 50 Cent et The Game sont en conflit et cela n’est pas prêt de s’arrêter car les deux rappeurs viennent d’en remettre une couche. Habitué au clash sur Instagram, Fifty vient de relancer leur guerre suite à la cérémonie des Emmy Awards marquée par le triomphe du concert à la mi-temps du Superbowl 2022 avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Ça chauffe entre 50 Cent et The Game !

Au mois de février dernier, les fans de Hip Hop ont pu découvrir une prestation d’anthologie sur scène à l’occasion du Super Bowl LVI au SoFi Stadium de Los Angeles. Dr. Dre a fait l’ouverture du spectacle dans une mise en scène impressionnante avec le tube « The Next Episode » pour mettre le feu à tout le stade avant d’enchainer avec le classique « California Love » suivi de l’arrivée de 50 Cent pour l’interprétation de son tube « In Da Club ». Mary J. Blige a poursuivi le show avec « Family Affair » et « No More Drama » avant qu’Eminem ne débarque sur « Forgot About Dre » avant de reprendre les paroles de « Lose Yourself ». Dre a conclu le show avec « I Ain’t Mad At Cha » et « Still D.R.E. » en compagnie de Snoop Dogg. Cette performance a permis à tous les artistes de remporter un Emmy Awards dans trois catégories.

« Je viens de gagner un Emmy Award pour la mi-temps du Superbowl LOL. » a jubilé 50 Cent pour fêter cette triple victoire avant de démonter The Game initialement prévu pour également participer à ce concert. Fifty a posté une photo de son trophée des Emmy Awards avec la légende « pas besoin de description » ainsi que d’une photo de son ennemi avant de finalement retirer sa publication mais cela n’a pas échappé au rappeur Californien.

Leur embrouille continue même en concert !

The Game a publié à son tour un ancien cliché de 50 Cent avec le même message, « pas besoin de description » en faisant comme son rival en le supprimant. « Oh non, je suis désolé que tu n’ai pas eu de trophée. Ça et ta première semaine à 18 000 ventes, si tu as besoin de parler à quelqu’un je suis là pour toi. LOL » a rajouté Fifty en se moquant des faibles ventes du dernier album en date de Jayceon Terrell Taylor.

Game n’a rien lâché et a décidé de répliquer aux provocations de 50 Cent en l’insultant sur scène pendant un concert à Houston en s’adressant directement à ce dernier. « C’est un con. Je le dis à Houston, je le dirais à New-York, et je le dirais partout… c’est une sa****. Mettez ça sur Internet » s’est-il exprimé. En réaction Curtis James Jackson III a partagé l’extrait vidéo du concert en ironisant, « Oh non, tu me rends nerveux maintenant tu sais que ce n’est pas sûr autour de moi. Maintenant je suis nerveux LOL ».

