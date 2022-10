Drake charrié par les Madrilènes pour avoir parié une somme colossal sur le Barça

Drake est un véritable chat noir ! Le rappeur Canadien a encore porté la poisse à une équipe de football. Ce dimanche le FC Barcelone arborant un maillot floqué du logo de son label, OVO a perdu 1 but à 3 le classico face au Real Madrid et l’artiste avait parié une grosse somme sur la victoire du Barça ce qui a bien amusé les Madrilènes.

Les joueurs du Real se moquent du rappeur !

Afin de fêter son record de 50 milliards de streams sur Spotify, Drake s’est associé avec le Barça. Les joueurs Catalans ont porté à l’occasion du classico un maillot spécial sur lequel le logo habituel de Spotify a été remplacé par un autre sponsor celui d’un hibou, le logo OVO, du label fondé par le chanteur. Cette tunique n’a pas porté chance au club entrainé par Xavi battu par le Real qui prend 3 points d’avance au classement de la Liga grâce cette victoire obtenu avec des buts de Karim Benzema, Valderve et enfin Rodrygo dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Drizzy a fermement cru aux chances du Barça avant le match et habitué à faire des paris extravagants, il n’a pas hésité à miser plus de 830 000 euros dans un combiné sur une victoire des Blaugranas ainsi celle d’Arsenal sur Leeds avec un gain potentiel de 3,9 millions de dollars même si les Gunners ont remporté les 3 points, la défaite des Barcelonais lui a fait tout perdre. Drake a assumé son échec en partageant sur ses réseaux les pertes de ce pari et la légende, “Ce matin devrait être amusant”, ce qui n’a pas échappé aux joueurs du Real Madrid.

“GOD’S PLAN” a réagi Rodrygo avec une photo de lui pendant la rencontre en s’inspirant d’un tube du rappeur alors que David Alaba a commenté sur Instagram, “Désolé Drake, le Real Madrid était le seul chemin à suivre.”.

Drake qui parie 800k $ sur la victoire du Barça 😭😭 pic.twitter.com/3aGuLoqKSO — LBFT (@LBFT_1) October 16, 2022