Aya Nakamura, c’est fini !

Après sa relation tendue avec Niska en 2020, Aya Nakamura semblait avoir trouvé le bonheur en compagnie de son producteur Vladimir Boudnikoff avec qui elle a eu un enfant en début d’année mais depuis leur garde à vue pour violences réciproques sur conjoint cet été la situation est visiblement devenue très compliquée entre eux. La chanteuse de 27 ans vient en effet d’annoncer son célibat.

Aya Nakamura a mis fin son histoire avec Vladimir Boudnikoff !

Devenue la chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur les plateformes de streaming depuis le carton de son morceau “Djadja” dont le clip approche le milliard de visionnages sur Youtube, Aya Nakamura vient de répondre à un internaute affirmant qu’elle n’est plus en couple avec Vladimir Boudnikoff en confirmant la rumeur sans donner plus de précisions à ce sujet.

“Après 2 ans de relation Aya Nakamura et son ex compagnon Vladimir Boudnikoff ne sont officiellement plus ensemble. La chanteuse ne s’est toujours pas exprimée sur les réseaux mais une source sur me l’a confirmé” a tweeté un fan d’Aya Nakamura sur le réseau social à l’oiseau. L’interprète de “Copines” a validé cette information, elle a partagé le message sur son compte tout en ajoutant un émoji mains jointes et un autre avec une coche verte pour approuver cette nouvelle d’une façon originale. Discret sur leur relation au début de leur histoire, depuis l’officialisation de leur liaison au public, le couple s’affichait souvent ensemble ces derniers mois dans des vidéos ou photos sur Instagram.

En plus de cette actualité sur sa vie privée, Aya Nakamura vient de réaliser un concert virtuel sur Fortnite, dévoiler son dernier single VIP et d’obtenir une nouvelle certification de single de diamant pour sa collaboration avec Damso sur le morceau “Dégaine”.

Article en lien : Aya Nakamura s’énerve contre les moqueries sur son physique