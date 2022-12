Central Cee s’autocensurer après ce coup de pression de sa copine

Cette semaine Central Cee a présenté avant sa sortie un extrait de son prochain single ce qui a immédiatement suscité l’engouement de ses fans. Impatients de découvrir de nouveau morceau, les auditeurs ne vont malheureusement pas pouvoir écouter ce titre dans son intégralité, ni sur les plateformes de streaming à cause de la désapprobation de compagne.

Madeline Argy rappelle à l’ordre Central Cee !

Après l’énorme succès de « Doja » dont le clip totalise 76 millions de vues ainsi que 262 millions de streams sur Spotify et le tube « Obsessed With You » avec 71 millions de visionnages pour le clip, Central Cee prépare un nouveau hit. Le rappeur Britannique a récemment « teasé » sur les réseaux sociaux un inédit qui a rapidement fait le buzz sur la toile. Cette chanson est une reprise version drill du single « Let Her Go » de Passenger, comme il l’avait déjà fait avec « Doja », un remix du classique « Let Me Blow Ya Mind » de Eve et Gwen Stefani.

Central Cee a finalement été contraint de changer d’avis et d’annuler cette sortie car il n’a pas reçu l’aval de sa petite amie. Madeline Argy n’a pas apprécié ce morceau, notamment en raison des paroles de son compagnon jugés trop vulgaires. L’artiste a en effet relayé une copie d’écran de sa conversion privée avec l’influenceuse dans laquelle il lui fait découvrir cet inédit pour avoir son opinion, notamment s’il agit là d’un nouveau hit. « Non« a-t-elle fermement répondu en précisant « Arrête de traiter les filles de “pu*es”« . De quoi persuader le rappeur de ne pas dévoiler ce titre au public et de s’autocensurer.