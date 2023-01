Wiz Khalifa prêt au combat en MMA impressionne avec son entraînement

Wiz Khalifa ne se cache pas de vouloir changer de secteur professionnel et ses dernières vidéos en train de s’entrainer laisse présager un début de carrière dans le MMA qui est l’une de ses passions en dehors de la musique.

Le rappeur prêt au combat dans l’octogone !

En France c’est Bosh qui pourrait se lancer prochainement dans le MMA avec ses premiers pas dans la Ligue Ares tout en poursuivant en parallèle sa carrière de rappeur, aux Etats-Unis, Wiz Khalifa semble également prêt à monter dans l’octogone pour se battre comme il l’a confié en s’exprimant sur sa passion pour le sport de combat. Devenu copropriétaire du PFL, la Professional Fighters League, une ligue américaine d’arts martiaux mixtes fondée en 2017, le rappeur s’est confié dans un épisode de l’émission Impaulsive sur cette activité plus en détails.

« Je m’entraîne depuis environ 5 ans maintenant. Je ne sais pas, je m’amuse avec ça. C’est juste marrant. C’est cool d’apprendre de nouvelles choses. Je pense que plus on vieillit, plus on s’intéresse à différentes choses. », s’est expliqué Wiz Khalifa dans ce podcast de Logan Paul. L’interprète de See You Again a fait part de son souhait de se mettre au MMA d’une façon plus professionnelle à l’avenir. « Je ne dirais pas non, car tout peut arriver. Moi, je suis absolument prêt à tout », déclare le rappeur de 35 ans à ce sujet mais pour le moment cette envie ne s’est pas encore concrétisée alors qu’il s’entraine déjà depuis plusieurs années.

« Si Wiz veut venir dans l’octogone, que ce soit pour une exhibition, pour un match de charité ou pour un fight professionnel, la PFL est avec lui. Il sait qui appeler. » a également réagi Peter Murray, le CEO de la Professional Fighters League sur cette possibilité de voir Wiz Khalifa faire ses débuts dans le MMA.