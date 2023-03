Drake empoche une somme astronomique avec la victoire de Jon Jones

La malédiction de Drake a pris fin grâce au MMA et il n’y a eu aucun suspense dans la nuit de ce samedi 4 mars à ce dimanche 5 mars dans le face à face entre Ciryl Gane et Jon Jones. L’américain a triomphé et par la même occasion a fait le bonheur du rappeur Canadien qui a vaincu sa poisse légendaire en touchant le jackpot.

Drake gagne plus d’un million de dollars grâce à Jon Jones !

Avec les paris sportifs, les plus grands événements d’un sport peuvent vous faire gagner beaucoup d’argent, mais ce n’est pas toujours le cas et Drake en a déjà fait les frais à plusieurs reprises en affichant ses paris perdus sur ses réseaux. Aubrey Drake Graham est l’un des artistes les plus populaires au monde et avec sa notoriété il a eu la chance de rencontrer des nombreux athlètes mais a chaque fois cela a porté malheur aux sportifs en question au point que le rappeur se retrouve avec une réputation de « chat noir ». Avec une fortune estimée aux environs de 250 millions de dollars, Drizzy n’est pas affecté par cette poisse et continue de faire des paris pour des grosses sommes sur différents événements sportifs.

Dans le choc au sommet de l’UFC entre Jon Jones et Ciryl Jones, Drake avait confiance en l’américain pour sortir vainqueur de ce combat et a parié 250 000 dollars sur une victoire de ce dernier par KO ainsi 250 000 dollars par soumission. Comme l’avait programmé Drizzy, Jones a gagné le duel ce qui lui a permis d’empocher le montant de 1,7 million de dollars avec le titre de champion de l’UFC de quoi mettre fin à la malédiction et de combler ses récentes pertes comme celle de 400 000 dollars sur Jake Paul vaincu par Tommy Fury puis de lui donner sans aucun doute l’envie de poursuivre ses paris sportifs extravagants. Reste à savoir qu’elle sera le sport de sa prochaine mise, peut-être le huitième de finale de la Ligue des Champions cette semaine en le Bayern Munich et le Paris Saint Germain.