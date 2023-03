Central Cee et Ice Spice : c’est officialisé

La connexion entre Central Cee et Ice Spice est validée ! Le featuring entre les deux artistes est désormais officiel, le rappeur Britannique vient de révéler l’information dans une story Instagram en affichant une photo de sa chaine sur une table de mixage dans un studio d’enregistrement avec à côté le collier emblématique de la rappeuse américaine.

Central Cee et Ice Spice réunis pour un futur tube !

La collaboration risque de faire fureur sur la toile, en pleine ascension depuis le carton de son tube « Munch (Feelin’ U) » paru l’année dernière devenu rapidement virale sur les réseaux viral sur TikTok et Twitter, Ice Spice a dévoilé il y a un mois un featuring avec PinkPantheress sur le single « Boy’s a liar Pt. 2 » dont le clip affiche plus de 57 millions de vues en un mois et le titre cumule 190 millions d’écoutes sur Spotify. Avec ce nouveau featuring présagé en compagnie de Central Cee, le duo va sans aucun doute casser Internet.

« Je suis sur la même scène où Lil Wayne et mon idole Nicki Minaj étaient moins de 24h auparavant. Ma vie est devenue folle. » a déclaré dernièrement Ice Spice au Rolling Loud. Elle s’est aussi confiée sur ses influences comme Pop Smoke, « C’était tout simplement le meilleur, je l’aime beaucoup, je l’écoutais tous les jours… Il y a Sheff G également, il est très fort ». En plus de cette séance en studio avec Ice Spice, Central Cee a également enregistré un featuring avec Lil Durk, « Sort le son rapidement avant que je fasse fuiter mon couplet » a récemment demandé le rappeur américain sur leur morceau commun.