Quel est l’âge de Wejdene ?

Très discrète depuis la parution de son dernier album en date « Glow Up« , Wejdene se retrouve souvent en centre des interrogations sur son âge de la part des internautes. L’interprète du tube Anissa a pourtant levé le voile sur cette information il y a plusieurs mois après les accusations de ses détracteurs de mentir à ce sujet.

La preuve irréfutable de l’âge de Wejdene

Pendant la période confinement en 2020 causée par la pandémie du COVID-19, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Wejdene ! La jeune chanteuse française a pris d’assaut l’industrie de la musique avec ses airs accrocheurs et ses paroles pertinentes grâce au tube Anissa devenu viral sur TikTok au mois d’avril 2020. Quelques mois après sa sortie, le titre est certifié single de diamant et le clip a récemment dépassé les 100 millions de visionnages sur Youtube. Le single « Coco » l’a ensuite encore catapulté un peu plus vers la gloire cette année là. Avec autant de succès à un si jeune âge et une base de fans grandissante, la protégée de Feuneu devient rapidement une superstar montante, son avenir dans l’industrie semble en effet très prometteur mais une question intrigue les fans, quel est son âge.

La question a interrogé les internautes pendant des nombreux mois notamment sur le fait qu’elle soit encore mineure ou non. Wejdene au début de sa notoriété est restée discrète sur le sujet et n’a pas communiqué sur sa vie privée laissant les rumeurs circuler. C’est finalement avec la parution de son premier album intitulé 16 qu’elle affirme être âgée de 16 ans à l’époque d’où le choix de ce nom d’album mais sans convaincre ses détracteurs qui restent septique sur la véracité de ses propos. L’âge de la jeune chanteuse a été un sujet de discussion à ses débuts et intrigue encore parfois les haineux mais elle a pourtant a apporté il y a quelques temps une preuve irréfutable sur sa date de naissance pour mettre définitivement fin au débat.

La jeune chanteuse fêtera bientôt ses 19 ans

En effet c’est suite à l’affirmation d’un internaute qu’elle est née en 2000 (23/04/2000) avec une fausse photo de son passeport que Wejdene a remis en place ce détracteur avec la publication dans une story un cliché de son véritable passeport affichant sa date de naissance le 23 avril 2004. Agée de 18 ans, la jeune femme va donc fêter le mois prochain ses 19 ans. « 2004 et fière chakaal. Arrêtez vos rumeurs » avait-elle commenté en postant cette preuve pour faire taire les haineux qui colportent des fakes news la concernant.