Maes l’affirme Booba est le plus grand rappeur, l’archive compromettante

En pleine discussion de la tenue d’un éventuel combat dans l’octogone entre eux, Booba vient de balancer une ancienne interview de Maes dans laquelle il fait son éloge le qualifiant même de plus grand rappeur français de tous les temps à l’opposé du discours que le rappeur Sevranais tient aujourd’hui contre son rival suite à leur conflit qui ne cesse de s’envenimer.

A une époque pas très lointaine, Booba et Maes étaient proches et ont enchainé les collaborations à succès comme sur les singles Madrina, Blanche, Platine O Plomo ou encore plus récemment avec le titre Pablo qui fût d’ailleurs sujet d’une première discorde entre eux sur les droits de l’instru pour ce morceau. Avant le début de leur embrouille, le rappeur originaire du 93 n’a pas tari de compliments envers B2O même si la situation est maintenant bien différente. Le DUC n’a pas manqué l’occasion de le rappeler à son ancien compère cette époque à l’inverse d’aujourd’hui où les insultes fusent sans cesse sur les réseaux comme cette sur le boycott du concert à venir de Kopp au Maroc.

Quand Maes complimente Booba !

En effet Booba vient de relayer sur Twitter l’extrait d’une ancienne interview de Maes dans laquelle il est questionné « Ta rencontre avec Booba a été importante ?« , « Réelle vie #grandtartiste #tubenational » décrit la légende de la séquence. « Ouais fort, c’est la famille« répond affirmativement l’auteur d’Omerta puis s’expliquer sur son lien avec Kopp à l’époque de cet entretien, « C’est la famille, c’est un grand artiste. C’est le plus grand rappeur français en vrai. C’est celui qui a la plus longue carrière et la plus longue constance. J’espère avoir la même carrière que lui sans les clashs. ».

Le journaliste demande ensuite à Maes si le tube Madrina en featuring avec B2O a changé sa carrière , « Ca a changé ma Sacem, je l’attends toujours. Romain envoie ma Sacem. C’est mon patron chez Sony. Ca a changé ma carrière vu que c’est un tube national. Après j’avais fait un tube avant avec Billets Verts. Je le rappelle tout le temps ». Booba n’a fait aucun commentaire avec le partage de cet extrait vidéo et a simplement ajouté un émoji « Mains Levées » à son tweet auquel son rival n’a pas réagi.